Київ заманює туристів із Туреччини: у Стамбулі презентували привабливість столиці

Туреччина входить в десятки тих країн, звідки до Києва приїжджає найбільше туристів

У Стамбулі офіційна делегація Київської міської державної адміністрації на чолі з Мариною Хондою, спільно із туристичними асоціаціями Києва, презентували туристичну привабливість столиці для представників туристичного бізнесу Туреччини. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Туреччина входить в десятки тих країн, звідки до Києва приїжджає найбільше туристів. І завдання нашої делегації тут, у Стамбулі, зробити так, щоб туристична галузь обох міст вийшла на новий рівень і запрацювала на більшу потужність. Для Києва туризм пріоритетна галузь, але саме вона найбільше постраждала від пандемії. Проте зараз ми робимо все можливе, щоб галузь запрацювала на повну. Між Києвом і Стамбулом менше двох годин перельоту, після яких туристи опиняються вже в іншій культурі. Можливості для розвитку туризму між нашими містами практично безмежні, і я сподіваюся, що сьогоднішня презентація спонукатиме стамбульців відвідати наш Київ», – сказала Марина Хонда.

Столична чиновниця також додала, що такі зустрічі – це ефективний механізм комунікації для представників бізнесу, у яких виникають питання, що потребують вирішення. Наприклад, турецькій стороні цікаво відвідувати Київ, але в місті поки недостатньо турецькомовних гідів. Також турецьких громадян цікавить українська та кримсько-татарська кухня, які можуть бути додатковою привабливістю для туристів.

Презентували туристичний потенціал Києва представники шістьох туристичних асоціацій: Всеукраїнська асоціація в’їзного туризму, Всеукраїнська асоціація медичного туризму, Всеукраїнська асоціація бізнес туризму, Всеукраїнська асоціація гастрономічного туризму, Всеукраїнська асоціація гідів, Всеукраїнська асоціація готелів.

У рамках презентації також відбулися B2B зустрічі представників українських асоціацій та асоціації турецьких туристичних компаній TURSAB. За результатами вже було досягнуто низку домовленостей між представниками турбізнесу. Зокрема, Всеукраїнська асоціація гастрономічного туризму домовилася про підписання меморандуму про співпрацю з турецькою стороною.

До слова, Управління туризму та промоцій відновлює чудову традицію київського літа – безкоштовні екскурсії містом «Free Walking Tours».