У Чорнобильській зоні відкриваються нові туристичні маршрути (перелік, мапа)
На туристичних маршрутах проведено радіаційно-дозиметричний контроль
У Чорнобильській зоні відчуження відкриваються нові туристичні маршрути: водні та велосипедний. Про це повідомляє Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження.
З 22 червня водні та велосипедний маршрути у зоні відчуження будуть готові до прийому відвідувачів.
Діятиме п’ять офіційно затверджених маршрутів ріками Чорнобильської зони:
- № 14 Водний маршрут руху: р. Уж – р. Припˊять – до м. Чорнобиль;
- № 15 Водний маршрут руху: р. Дніпро – р. Припˊять – р. Дніпро – до с. Теремці;
- № 16 Водний маршрут руху: р. Дніпро – р. Припˊять – до м. Чорнобиль;
- № 17 Водний маршрут руху: р. Дніпро – р. Припˊять – до Залізничного мосту;
- №18 Водний маршрут руху: р. Дніпро – р. Припˊять – р. Брагінка – до с. Ладижичі.
На цих маршрутах проведено радіаційно-дозиметричний контроль. За оцінками ДСП «Екоцентр», контрольні рівні можливого опромінення гарантовано не буде перевищено.
Велосипедний маршрут:
- №22 починається з КПП «Зелений мис» і проходить через села Оташів, Куповате, Опачичі.
Існують певні правила та вимоги до велосипедного маршруту: https://cotiz.org.ua/info/
Мапа маршрутів
Щоб відвідати зону відчуження за цими маршрутами, потрібно оформити відповідну заявку і організатор візиту має забезпечити відвідувачів водним та велосипедним транспортом.
Як повідомлялося, в Україні розроблять маршрут по річці Дніпра із зупинками в 12 локаціях.