  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Чорнобильській зоні відкриваються нові туристичні маршрути (перелік, мапа)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У зоні відчуження з'явилися п'ять водних маршрутів - У Чорнобильській зоні відкриваються нові туристичні маршрути (перелік, мапа)
    У зоні відчуження з'явилися п'ять водних маршрутів
    Фото: Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ

    На туристичних маршрутах проведено радіаційно-дозиметричний контроль

    У Чорнобильській зоні відчуження відкриваються нові туристичні маршрути: водні та велосипедний. Про це повідомляє Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження.

    З 22 червня водні та велосипедний маршрути у зоні відчуження будуть готові до прийому відвідувачів.

    Діятиме п’ять офіційно затверджених маршрутів ріками Чорнобильської зони:

    • № 14 Водний маршрут руху: р. Уж – р. Припˊять – до м. Чорнобиль;
    • № 15 Водний маршрут руху: р. Дніпро – р. Припˊять – р. Дніпро – до с. Теремці;
    • № 16 Водний маршрут руху: р. Дніпро – р. Припˊять – до м. Чорнобиль;
    • № 17 Водний маршрут руху: р. Дніпро – р. Припˊять – до Залізничного мосту;
    • №18 Водний маршрут руху: р. Дніпро – р. Припˊять – р. Брагінка – до с. Ладижичі.

    На цих маршрутах проведено радіаційно-дозиметричний контроль. За оцінками ДСП «Екоцентр», контрольні рівні можливого опромінення гарантовано не буде перевищено.

    Велосипедний маршрут:

    • №22 починається з КПП «Зелений мис» і проходить через села Оташів, Куповате, Опачичі.

    Існують певні правила та вимоги до велосипедного маршруту: https://cotiz.org.ua/info/

    Мапа маршрутів

    Щоб відвідати зону відчуження за цими маршрутами, потрібно оформити відповідну заявку і організатор візиту має забезпечити відвідувачів водним та велосипедним транспортом.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Чорнобильській зоні відкриваються нові туристичні маршрути (перелік, мапа)
    У Чорнобильській зоні відкриваються нові туристичні маршрути (перелік, мапа)
    У Чорнобильській зоні відкриваються нові туристичні маршрути (перелік, мапа)

    Як повідомлялося, в Україні розроблять маршрут по річці Дніпра із зупинками в 12 локаціях.

    Теги: ЧАЕС Чорнобильська зона туризм Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Чорнобильській зоні відкриваються нові туристичні маршрути (перелік, мапа)