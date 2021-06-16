У Чорнобильській зоні відкриваються нові туристичні маршрути (перелік, мапа)

На туристичних маршрутах проведено радіаційно-дозиметричний контроль

У Чорнобильській зоні відчуження відкриваються нові туристичні маршрути: водні та велосипедний. Про це повідомляє Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження.

З 22 червня водні та велосипедний маршрути у зоні відчуження будуть готові до прийому відвідувачів.

Діятиме п’ять офіційно затверджених маршрутів ріками Чорнобильської зони:

№ 14 Водний маршрут руху: р. Уж – р. Припˊять – до м. Чорнобиль;

№ 15 Водний маршрут руху: р. Дніпро – р. Припˊять – р. Дніпро – до с. Теремці;

№ 16 Водний маршрут руху: р. Дніпро – р. Припˊять – до м. Чорнобиль;

№ 17 Водний маршрут руху: р. Дніпро – р. Припˊять – до Залізничного мосту;

№18 Водний маршрут руху: р. Дніпро – р. Припˊять – р. Брагінка – до с. Ладижичі.

На цих маршрутах проведено радіаційно-дозиметричний контроль. За оцінками ДСП «Екоцентр», контрольні рівні можливого опромінення гарантовано не буде перевищено.

Велосипедний маршрут:

№22 починається з КПП «Зелений мис» і проходить через села Оташів, Куповате, Опачичі.

Існують певні правила та вимоги до велосипедного маршруту: https://cotiz.org.ua/info/

Мапа маршрутів

Щоб відвідати зону відчуження за цими маршрутами, потрібно оформити відповідну заявку і організатор візиту має забезпечити відвідувачів водним та велосипедним транспортом.

Як повідомлялося, в Україні розроблять маршрут по річці Дніпра із зупинками в 12 локаціях.