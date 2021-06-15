Ізраїль дозволив в'їзд українцям: що для цього треба

Іноземні громадяни, які бажають в'їхати до Держави Ізраїль, повинні заздалегідь подати заявку

Ізраїль з 14 червня дозволив в'їзд громадянам України. Однак для цього необхідно дотримуватися кількох умов. Про це йдеться в повідомленні українського посольства в Ізраїлі в Facebook.

«Згідно з рішенням компетентних органів Держави Ізраїль, з 14.06.2021 року громадянам України дозволено в’їзд в Ізраїль. Нагадуємо, що для в’їзду в країну залишаються чинними раніше встановлені вимоги щодо необхідності отримання спеціального дозволу на в’їзд, згідно із метою Вашої поїздки», – йдеться у повідомленні.

Іноземні громадяни, які бажають в'їхати до Держави Ізраїль, повинні заздалегідь подати заявку на в'їзд до Ізраїлю до ізраїльської дипломатичної або консульської установи за місцем проживання іноземця або до Управління з питань народонаселення та імміграції.

Детальна інформація щодо порядку отримання дозволу, підстав за яких особа може отримати дозвіл, необхідних документів, контакти компетентних органів розміщена за посиланням.

«В'їзд до Ізраїлю дозволений лише в тому випадку, якщо у Вас є негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття в Ізраїль. Після прибуття до Ізраїлю необхідно буде пройти додатковий ПЛР-тест (зазначена послуга платна – 80 ізраїльських шекелів за умови завчасної онлайн реєстрації, або 100 ізраїльських шекелів за умови реєстрації в аеропорту; оплата здійснюється кредитною карткою)», – зауважують у посольстві України.

Для того, щоб забронювати чергу на ПЛР-тест в аеропорту Бен Гуріон, потрібно перейти за цим посиланням. Ця вимога поширюватиметься також на тих, хто має сертифікат про вакцинацію (щеплення) від COVID-19 або документ про одужання від Covid-19. З детальною інформацією від МОЗ Ізраїлю можна ознайомитися тут.

У виняткових випадках українські мандрівники можуть подати заявку на отримання дозволу на в’їзд до Ізраїлю без проведення ПЛР-тесту на Covid-19, за посиланням.

Для отримання дозволу на в’їзд в країну також вимагається чинний медичний страховий поліс, який покриває видатки на випадок захворювання на Covid-19. Також повідомляється, що після отримання дозволу на в'їзд в Ізраїль пасажири, що прибувають до Ізраїлю, повинні заповнити декларацію особи, яка в'їжджає в Ізраїль.

«Декларація має бути заповнена не більше ніж за 24 години до рейсу. В декларації пасажир надає свої особисті дані, медичні відомості, а також докладну інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі», – йдеться у повідомленні.

Всі міжнародні пасажири повинні пройти самоізоляцію, яка становить 14 або 10 днів (за умови, якщо пасажир матиме два ПЛР-тести, у визначені спеціальним протоколом дати, результати яких є негативними). Особи, які мають довідку про вакцинацію від Covid-19 в Ізраїлі або довідку про одужання від Covid-19 в Ізраїлі, не підлягають самоізоляції.

«Медичну декларацію, дозвіл на в'їзд у країну, результати тесту на Covid-19 та інші документи потрібно роздрукувати й мати з собою для пред'явлення компетентним органам Ізраїлю», – уточнюють дипломати і додають, що особи, які хворіють на Covid-19, не зможуть сісти в літак.

Крім того, повідомляється, що іноземець, який залишить територію Ізраїлю до закінчення встановленого терміну самоізоляції без спеціального дозволу, порушує закони цієї держави, і в майбутньому в'їзд до Ізраїлю такій особі буде заборонений.

«Транзитні пасажири мають пред'явити перед посадкою на рейс в Ізраїль медичну довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19, видану не більше ніж за 72 години до планованого часу посадки в Ізраїлі за умови, що загальний час пересадки не перевищує 24 години», – додали у посольстві.

До слова, Ізраїль скасовує вимогу носіння масок у приміщеннях.

Нещодавно міністр туризму Ізраїлю Оріт Фаркаш-Коен заявила, що країна з 1 липня вирішила відкритися для індивідуального туризму, однак потрапити в Ізраїль зможуть тільки туристи з імунітетом до коронавірусу.

Водночас глава МВС Ізраїлю Арьє Дері заявив, що ухвалив рішення дозволити в'їзд іноземним туристам за спрощеною процедурою з країн з низьким рівнем захворюваності. Список таких країн буде щотижня оновлюватися МОЗ.

До слова, Франція відкриває кордони: які умови для українських туристів.

Раніше МОЗ назвало переваги для українців, які отримали щеплення.