Без самоізоляції або тесту: для українців змінили правила повернення з-за кордону

У разі повернення на території України іншого рівня епідемічної небезпеки замість нинішнього «зеленого» вимога тесту або самоізоляції повернеться

У зв’язку з переходом України до «зеленого» ситуації з коронавірусом уряд скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляції для українців, що повертаються з-за кордону, та іноземців з правом постійного проживання в Україні. Відповідне повідомлення опублікував Урядовий портал.

«При «зеленому» рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ», – зазначають у МОЗ.

Також відомо, що згідно зі спільним рішенням Мінцифри із МОЗ, відтепер не потрібно буде встановлювати мобільний застосунок «Вдома» при поверненні з-за кордону до України.

Громадянам інших країн для в’їзду і далі обов’язково мати страховий поліс, що враховує і випадок захворювання на Covid-19, а також негативний тест або довідку про повний курс вакцинації:

негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше 72 годин до перетину кордону;негативний результат тестування на Covid-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону)

негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону);

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, виданий відповідно до ММСП або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію.

Уточнюється, що у разі повернення на території України іншого рівня епідемічної небезпеки замість нинішнього «зеленого» вимога тесту або самоізоляції повернеться, незалежно від країни прибуття.

Самоізоляція не буде вимагатися за наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого за 72 години до перетину кордону, або негативного експрес-тесту, або ж документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у «зелену» зону за показниками захворювання на коронавірус. З 14 червня Україна увійшла у «зелену» зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.

Тим часом, станом на ранок 16 червня в Україні зафіксували 1045 нових випадків захворювання на Covid-19. Зокрема, захворіли 46 дітей та 23 медпрацівники.