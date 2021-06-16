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    Без самоізоляції або тесту: для українців змінили правила повернення з-за кордону

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    Уряд скасував вимогу тесту для українців, що повертаються з-за кордону - Без самоізоляції або тесту: для українців змінили правила повернення з-за кордону
    Уряд скасував вимогу тесту для українців, що повертаються з-за кордону
    Фото з відкритих джерел

    У разі повернення на території України іншого рівня епідемічної небезпеки замість нинішнього «зеленого» вимога тесту або самоізоляції повернеться

    У зв’язку з переходом України до «зеленого» ситуації з коронавірусом уряд скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляції для українців, що повертаються з-за кордону, та іноземців з правом постійного проживання в Україні. Відповідне повідомлення опублікував Урядовий портал.

    «При «зеленому» рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ», – зазначають у МОЗ.

    Також відомо, що згідно зі спільним рішенням Мінцифри із МОЗ, відтепер не потрібно буде встановлювати мобільний застосунок «Вдома» при поверненні з-за кордону до України.

    Громадянам інших країн для в’їзду і далі обов’язково мати страховий поліс, що враховує і випадок захворювання на Covid-19, а також негативний тест або довідку про повний курс вакцинації:

    • негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше 72 годин до перетину кордону;негативний результат тестування на Covid-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону)
    • негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону);
    • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, виданий відповідно до ММСП або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію.

    Уточнюється, що у разі повернення на території України іншого рівня епідемічної небезпеки замість нинішнього «зеленого» вимога тесту або самоізоляції повернеться, незалежно від країни прибуття.

    Самоізоляція не буде вимагатися за наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого за 72 години до перетину кордону, або негативного експрес-тесту, або ж документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

    Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у «зелену» зону за показниками захворювання на коронавірус. З 14 червня Україна увійшла у «зелену» зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.

    Тим часом, станом на ранок 16 червня в Україні зафіксували 1045 нових випадків захворювання на Covid-19. Зокрема, захворіли 46 дітей та 23 медпрацівники.

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    Теги: відпочинок КПВВ туризм Україна карантин уряд кордон коронавірус
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    Без самоізоляції або тесту: для українців змінили правила повернення з-за кордону