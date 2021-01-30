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    Події в Україні

    В Україні вирує негода. Більше сотні населених пунктів без світла

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    <p>На Одещині та Миколаївщині обмежений рух вантажівок</p> - В Україні вирує негода. Більше сотні населених пунктів без світла

    На Одещині та Миколаївщині обмежений рух вантажівок

    Фото Фокус

    Проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає – ДСНС

    В Україні внаслідок негоди залишаються знеструмленими 108 населених пунктів у двох областях. Про це повідомляє ДСНС.

    «Станом на 7 год. 30 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 108 населених пунктів у 2 областях, а саме: Одеська – 75 та Миколаївська – 33», – йдеться в повідомленні. 

    За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає. Залишається обмеженим рух великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах державного значення М-05 Київ - Одеса, М-15 Одеса – Рені, М-16 Одеса – Кучурган в Одеській області та М-13 Кропивницький – Платонове у Миколаївській області.

    Для забезпечення проїзду та розчищення автодоріг на території України від Служби автомобільних доріг залучено 1030 працівників та 840 одиниць техніки.

    Усього з початку негоди підрозділами ДСНС проведено буксирування понад 1150 одиниць автотранспортних засобів (з них 31 карета швидкої медичної допомоги та 29 автобусів), надано допомогу понад 2 100 особам (з них 3 породіллі), розпилено та прибрано 102 повалених дерева, розчищено від снігу 870 км дорожнього покриття.

    Нагадаємо, в останні вихідні січня, 30-31 січня, в Україні буде щедра на опади у вигляді снігу та дощу і вітряна погода. Дороги країни місцями вкриє ожеледиця.

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    Теги: вихідні ДСНС дороги негода
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