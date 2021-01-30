30 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити

Сьогодні не слід багато працювати та носити щось важке

30 січня в православній церкві – День пам'яті святого Антонія Великого, а в народі цей день більше відомий як У народному календарі день Антона й Антоніни.

День Антона та Антоніни

У народному календарі 30 січня – Антона й Антоніни. У народі цей день називали ще днем Антоніни-половини. Люди щиро вірили, що зима незабаром закінчиться, раділи збільшенню світлового дня і сонячного світла. Аналізували природні явища, прикмети і передбачали, якою буде погода.

Традиції, звичаї дня

Кажуть: «Антоніна – зими половина». Це був своєрідний переломний момент, коли половина зими залишилася позаду, але попереду ще були лютневі холоди, і, цілком можливо, що селянину довелося б зіткнутися з суворими буднями, пов’язаними з нестачею припасів і корми для худоби.

Люди щиро вірили, що зима незабаром закінчиться, раділи збільшенню світлового дня і сонячного світла. Аналізували природні явища, прикмети і говорили про те, якою буде погода.

Народні прикмети

Якщо на Антона встановлювалася тепла погода, то говорили про те, що на наступний день вдарять сильні морози. «Антон хитрий з усіх боків» — таке прислів’я існувала в старовину

На Антона і Антоніну пекли спеціальні круглі колобки з толокна і пригощали ними дітей — щоб швидше літо настало, адже колобки символізували сонце

Якщо весь день 30 січня була відлига — чекай ранньої весни і гарного улову риби

Якщо сонце 30 січня здалося тільки опівдні, слід очікувати ранньої весни

Йде сніг — прикмета до того, що буде пізня весна

Якщо білки 30 січня збираються зграйками в одному дуплі, то морози будуть довгими і сильними

Лисиця лягла на сніг — будуть холоди. Гучний щебет синиць вранці 30 січня також віщує похолодання

Якщо місяць лише зрідка визирає з хмар — можна сподіватися на хороший урожай зернових культур

У місяці 30 січня роги круті — погода буде сонячною і морозною

Ясне небо і місячна ніч — буде мало врожаю

Відлига на Антона — опадів навесні практично не буде

Ясний і безвітряний день 30 січня — чекай похолодання

Якщо людина народилася 30 січня, то він відрізняється веселою вдачею. В якості талісмана йому рекомендують носити амулет з олександритом або хризоберилом.

Що не можна робити сьогодні:

Сьогодні не слід багато працювати та носити щось важке;

Не бажано у цей день зловживати спиртними напоями, а також переїдати.

Не можна нині минати нужденних.

У цей день жінкам не можна в’язати і прясти, готувати сочевицю і боби, щоб діти на кір не хворіли і щоб не провокувати віспу, виразку і чуму.

Іменини

30 січня День ангела імені відзначають: Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна.