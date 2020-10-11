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    Суспільство

    Винник, Лобода і Сердючка розважали гостей на весіллі сина Марченко

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    <p>Оксана Марченко погуляла на&nbsp;весіллі сина Богдана</p> - Винник, Лобода і Сердючка розважали гостей на весіллі сина Марченко

    Оксана Марченко погуляла на весіллі сина Богдана

    Марченко привітала молодят і затанцювала під Сердючку

    Українська телеведуча та дружина народного депутата від прокремлівської партії ОТЗЖ, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, Оксана Марченко в Instagram Stories повідомила про одруження сина Богдана.

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    Винник, Лобода і Сердючка розважали гостей на весіллі сина Марченко
    Винник, Лобода і Сердючка розважали гостей на весіллі сина Марченко
    Винник, Лобода і Сердючка розважали гостей на весіллі сина Марченко
    Винник, Лобода і Сердючка розважали гостей на весіллі сина Марченко
    Винник, Лобода і Сердючка розважали гостей на весіллі сина Марченко
    Фото: instagram.com/oksana.marchenko.official

    47-річна колишня телеведуча також поділилася ексклюзивними фото з розкішного свята. Гостей розважали Вєрка Сердючка, Макс Барських та піаніст-віртуоз Євген Хмара. Для вечірки Марченко обрала блискучу вечірню сукню та дорогоцінне кольє.

    Обраницю 23-річного Богдана звуть Катерина. Богдан – син Марченко від шлюбу з бізнесменом Юрієм Коржем.

    Віктор Медведчук свята Оксана Марченко Опозиційна платформа — За життя
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