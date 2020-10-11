Винник, Лобода і Сердючка розважали гостей на весіллі сина Марченко
Оксана Марченко погуляла на весіллі сина Богдана
Марченко привітала молодят і затанцювала під Сердючку
Українська телеведуча та дружина народного депутата від прокремлівської партії ОТЗЖ, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, Оксана Марченко в Instagram Stories повідомила про одруження сина Богдана.
47-річна колишня телеведуча також поділилася ексклюзивними фото з розкішного свята. Гостей розважали Вєрка Сердючка, Макс Барських та піаніст-віртуоз Євген Хмара. Для вечірки Марченко обрала блискучу вечірню сукню та дорогоцінне кольє.
Обраницю 23-річного Богдана звуть Катерина. Богдан – син Марченко від шлюбу з бізнесменом Юрієм Коржем.