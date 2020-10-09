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    Новини

    В Україні з'являться два нових державних свята

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    Проєктами пропонується встановити День казначея України та День працівника системи фінансового моніторингу. - В Україні з'являться два нових державних свята
    Проєктами пропонується встановити День казначея України та День працівника системи фінансового моніторингу.

    В Україні відзначатимуть День казначея та День працівника системи фінансового моніторингу

    Кабінет міністрів схвалив проекти указів президента щодо встановлення в Україні двох нових професійних свят. Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду.

    Проекти указів підготувало Міністерство фінансів, через яке Кабмін координує діяльність Державної казначейської служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.

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    В Україні з'являться два нових державних свята
    В Україні з'являться два нових державних свята

    Згідно з проектами указів, День казначея України відзначатиметься щорічно 27 квітня, а День працівника системи фінансового моніторингу - 28 листопада.

    Нагадаємо, що українці у жовтні матимуть десять вихідних

    Кабмін свята
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