Прикмети і свята 9 жовтня: що не можна робити на Іоанна Богослова



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9 жовтня - Іоанна Богослова

Іоанну Богослову слід помолитися про зцілення від хвороб, про любов між подружжям і про щастя материнства

У п'ятницю, 9 жовтня, православні християни відзначають День кончини апостола Іоанна Богослова, якого особливо цінував Спаситель за жертовність і духовну чистоту.

Яке релігійне свято

В Україні 9 жовтня святкують Іоанна Богослова – день, коли християни повинні були закінчити всі польові роботи. Іоанн Богослов – захисник усіх подорожніх і вважалося, що в цей день не можна залишати будинок після заходу сонця. В цей день працювати можна було тільки до обіду, а ось у другій половині дня слід було відпочивати. У давнину це свято також мало назву Івана-подорожнього або Шептуна покривного.

Історія свята

За часів імператора Нерона (56-68 року) Іоанна засудили до смерті за сповідання християнської віри, але ні отрута, ні киплячий котел не заподіяли йому шкоди. Після цього Іоанна Богослова відправили на острів Патмос, де він написав «Апокаліпсис».

За легендою, одного разу Іоанн Богослов дивом перетворив на вправного живописця простого пастуха гусей. Тому в народі цього святого почитали як покровителя художників і іконописців. Цього дня молилися своєму небесному захиснику і просили про допомогу в справах і про натхнення. Шанують Іоанна і мандрівники, а церква називає його Божим мандрівником. Йому прийнято молитися при далекій дорозі і не тільки. Якщо людину в дорозі застала ніч або місцевість безлюдна, йому слід попросити захисту у Богослова. Той вбереже від нечистої сили, що живе по узбіччях доріг і залякує людей на перехрестях.

Традиції та обряди на Іоанна Богослова

У народі Іоанна Богослова вважають покровителем митців та іконописців. Люди мистецтва в цей день підносять йому молитви з проханням не позбавляти їх натхнення.

Поважають Івана і мандрівники, а церква називає його Божим мандрівником. Йому заведено молитися при далекій дорозі та не тільки. Якщо людину в дорозі застала ніч або місцевість безлюдна, слід попросити захисту у Богослова. Той вбереже від нечистої сили, яка живе по узбіччях доріг і залякує на перехрестях.

Що потрібно зробити в цей день

Відвідати храм і помолитися, причаститися і покаятися в гріхах, висповідатися. Іоанн Богослов допомагає людям, які втратили віру в себе і потребують духовної підтримки.

Іоанну Богослову слід помолитися про зцілення від хвороб, про любов між подружжям і про щастя материнства.

Школярам і студентам в цей день потрібно помолитися Іоанну Богослову і попросити у нього заступництва і допомоги в навчанні.

Це поминальний день, тому потрібно обов’язково помолитися за душі померлих. У цей день згадують також утоплеників, шибеників, мертвонароджених та загиблих на війні.

Що не варто робити:

Не можна вживати нецензурну лексику та лаятися з близькими і друзями

Не можна займатись важкою фізичною працею

Не можна надто гучно сміятись та розмовляти

Не можна зациклюватись на негативі

Не можна пити крижану воду

Народні прикмети на 9 жовтня Іоанна Богослова

Сніг пішов 9 жовтня – через 40 днів настане зима

Сонячний і теплий день 9 жовтня віщує неспекотний і дощовий липень

До першого снігу на деревах залишилося досить багато листя – чекай суворої зими

Дощ зі снігом 9 жовтня – в січні буде три сильних відлиги

Якщо людина народилася 9 жовтня, то її талісманом вважається топаз. Також в якості оберега можна носити яшму. Такі люди вважаються непосидами

Тетерева стоять на верхівках дерев – за прикметами буде ясна погода

Після тривалого затишшя 9 жовтня починає дути сильний вітер – буде дощ або сніг

Під час заходу небо в серпанку – чекай швидкої негоди

Протягом дня температура повітря практично не змінюється – такою вона залишиться і в найближчі дні

Відлетіли граки 9 жовтня – скоро випаде сніг

Рожевий, жовтий або золотий захід – хороша погода буде

Яскраві зірки – погода буде приємною. Тьмяні зірки віщують дощ або сніг

Швидкий листопад – прикмета, що зима теж настане досить швидко

Йде дощ 9 жовтня – негода триватиме ще 2 тижні

Іменини

9 жовтня День ангела імені відзначають: Єфрем, Афанасій, Олександр, Тихон, Дмитро, Опанас, Володимир, Микола, Іван.