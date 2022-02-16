Виступ Верещук на марафоні національної єдності здивував мережі

Віцепрем'єрка командним тоном пояснила, що врятує українців

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук диктаторським тоном закликала українців гуртуватися довкола президента Володимира Зеленського під час телемарафону до Дня єднання.

«Ми знаємо, що у нас є держава, у нас є президент навколо якого потрібно гуртуватися. І це нас врятує. Повірте, ми точно знаємо, що коли настане час, а він уже сьогодні настав, – ми готові», – заявила Верещук.

Фрагмент рішучого виступу віцепрем'єрки, який опублікував журналіст Сергій Руденко, у мережі оцінили далеко не всі. Дописувачі назвали виступ Верещук під час марафону найневдалішим, а також зауважили, що вона була дуже напружена.

«У мене в цьому моменті аж око засмикалось», «Невже є такі, хто витрачає хвилини власного життя, щоб її слухати?», «Генератор випадкових гасел зараз вибухне від перенапруги», «Найбільш невдалий виступ на сьогодні.... Ну, ще міністерка економіки, яка стверджувала, що я (кожна людина) стала заможніша по результатам минулого року», «Кашпіровський з Чумаком відпочивають», «Загробний ...голос...».

Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців. Також стало відомо, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання.

Володимир Зеленський опублікував пост у своєму Instagram, у якому разом із дружиною Оленою Зеленською запустив челендж до Дня єднання України.

У День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. Під час прямого включення телемарафону «UAразом» Зеленський зазначив, що лише разом ми зможемо захистити наш дім.

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