День єднання в Києві: промовисті фото

На честь свята прапор України мають підняти на будинках і спорудах в усіх населених пунктах

У Києві вивісили прапори на честь Дня єднання, створеного президентом Володимиром Зеленським. У центрі міста прапори висять на будинках і стовпах. На будівлі поліції Києва висить величезне синьо-жовте полотнище з написом «Україна єдина» і хештегом UAра.

По всьому Києву проходять патріотичні акції.

Володимир Зеленський опублікував пост у своєму Instagram, у якому разом із дружиною Оленою Зеленською запустив челендж до Дня єднання України.

У День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. Під час прямого включення телемарафону «UAразом» Зеленський зазначив, що лише разом ми зможемо захистити наш дім.

Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців. Також стало відомо, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання.

До слова, народний депутат України Вадим Новинський у статусі диякона Російської православної церкви в Україні (так званої «УПЦ Московського патріархату») взяв участь у різдвяній літургії у Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія, що у Києво-Печерській лаврі.



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