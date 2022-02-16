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    День єднання в Києві: промовисті фото

    Київ засяяв жовто-блакитними кольорами&nbsp; - День єднання в Києві: промовисті фото

    Київ засяяв жовто-блакитними кольорами 

    фото: Олексій Гончаренко/Telegram

    На честь свята прапор України мають підняти на будинках і спорудах в усіх населених пунктах

    У Києві вивісили прапори на честь Дня єднання, створеного президентом Володимиром Зеленським. У центрі міста прапори висять на будинках і стовпах. На будівлі поліції Києва висить величезне синьо-жовте полотнище з написом «Україна єдина» і хештегом UAра.

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    День єднання в Києві: промовисті фото
    День єднання в Києві: промовисті фото
    День єднання в Києві: промовисті фото
    День єднання в Києві: промовисті фото
    День єднання в Києві: промовисті фото

    По всьому Києву проходять патріотичні акції.

    Володимир Зеленський опублікував пост у своєму Instagram, у якому разом із дружиною Оленою Зеленською запустив челендж до Дня єднання України.

    У День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. Під час прямого включення телемарафону «UAразом» Зеленський зазначив, що лише разом ми зможемо захистити наш дім.

    Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців. Також стало відомо, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання.

    До слова, народний депутат України Вадим Новинський у статусі диякона Російської православної церкви в Україні (так званої «УПЦ Московського патріархату») взяв участь у різдвяній літургії у Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія, що у Києво-Печерській лаврі.

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    Теги: свята прапор Україна час
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    День єднання в Києві: промовисті фото