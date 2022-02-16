Зеленський із дружиною запустили патріотичний челендж (фото)

Президент запустив челендж із прапором України

Президент України Володимир Зеленський опублікував пост у своєму Instagram, у якому разом із дружиною Оленою Зеленською запустив челендж до Дня єднання України.

Зеленський звернувся до українців і заявив, що не важливо якою мовою вони розмовляють, у якій частині України вони живуть чи яку віру сповідують, усі ми українці та День єднання це свято великої України.

«Цей день – наш. Хто живе на правому й лівому берегах Дніпра. У містах і селах. Біля Карпат і териконів. На узбережжі Чорного й Азовського морів. Хто вболіває за «Динамо» або «Шахтар», а разом – за Україну. Хто відзначає Різдво, Песах або Курбан-байрам, а разом – вірять в Україну! Хто спілкується українською, кримськотатарською, російською, угорською або жестовою мовою, а разом – творять Україну не словами, а справами! Харків і Херсон. Запоріжжя й Закарпаття. Хмельницький і Кропивницький. Одеса й Миколаїв. Рівне і Файне. Житомир, Суми, Полтава. Франик і Марік. Волиняни й вінничани. Чернігів, Черкаси й Чернівці. Львів і Луганськ. Дніпро й Донецьк. Київ, Кривий Ріг і Крим. Україна!Разом! ІІ назавжди!», – написав президент.

Також Зеленський анонсував челендж, у якому потрібно зробити фото з прапором України, додати хештег #UA разом та опублікувати у соцмережах.

«Сьогодні у День єднання о 10:00 на будинках та спорудах у всіх населених пунктах піднімуть синьо-жовтий прапор та пролунає «Ще не померла Україна…». А в соцмережах ми запускаємо челендж. Зробіть фото чи запишіть відео із прапором України. Додайте хештег #UAразом та опублікуйте. Позначте людину, якій хочете передати челендж», – поділився Зеленський.

фото: Володимир Зеленський/instagram

У День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. Під час прямого включення телемарафону «UAразом» Зеленський зазначив, що лише разом ми зможемо захистити наш дім.

Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців. Також стало відомо, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання.

До слова, народний депутат України Вадим Новинський у статусі диякона Російської православної церкви в Україні (так званої «УПЦ Московського патріархату») взяв участь у різдвяній літургії у Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія, що у Києво-Печерській лаврі.



Читайте також: