Розпочався телемарафон до Дня єднання: трансляція наживо

Першим зі зверненням до українців виступив президент Володимир Зеленський, далі – глава Верховної Ради Руслан Стефанчук

Телемарафон «UAразом» розпочався о 8 годині та триватиме до 10, а також ввечері з 19 до 22 години

Сьогодні, 16 лютого, розпочався загальнонаціональний телемарафон до Дня єднання в Україні. Стартував захід виконанням Державного Гімну

Телемарафон «UAразом» розпочався о 8 годині та триватиме до 10, а також ввечері з 19 до 22 години. Першим зі зверненням до українців виступив президент Володимир Зеленський, далі – глава Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Напередодні, 15 лютого, цю подію анонсував заступник глави Міністерства культури та інформаційної політики Тарас Шевченко.

Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називає днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців.

Нагадаємо, 14 лютого на сайті Офісу президента оприлюднили Указ №53/2022 «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства».

Також стало відомо, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання.

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