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    Понад 600 школярів приєдналися до акції на День єдності

    Починався прапор від станції метро &laquo;Харківська&raquo;, а закінчувався на станції метро &laquo;Бориспільська&raquo;. - Понад 600 школярів приєдналися до акції на День єдності

    Починався прапор від станції метро «Харківська», а закінчувався на станції метро «Бориспільська».

    фото: скрін з відео

    Діти створили великий ланцюг з прапорів України

    Сьогодні, 16 лютого, до Дня єдності, який відзначають в Україні вперше, учні старших класів Дарницького району створили патріотичний ланцюг з прапорів України вздовж магістрального проспекту Бажана.

    Кожен школяр на акції тримав різного розміру прапор: у когось він був невеликий та намальований фарбами на папері, а в когось – справжній стяг на полотні.

    Сумарно до створення ланцюга доєднались понад 600 представників з майже двох десятків закладів освіти.

    Разом із педагогами та батьками о 9:30 діти вишукались від станції метро «Харківська» до станції метро «Бориспільська». А вже о 10:00 гучно заспівали гімн України.

    Також до Дня єдності сьогодні біля Дарницької РДА розгорнули 30-метровий прапор України. Серед присутніх були як працівники райдержадміністрації та інші служб району, так й мешканці Дарниці.

    «Ми різні: різного віку, різної статі, різних професій та різних релігій. Але нас об’єднує одне бажання – жити в мирі та щасливою родиною. І на все це ми маємо повне право, бо ми в себе вдома – в Україні», – коментує «Вечірньому Києву» Микола Калашник, тимчасовий виконувач обов’язків голови Дарницької РДА.

    Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців. Також стало відомо, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання.

    Володимир Зеленський опублікував пост у своєму Instagram, у якому разом із дружиною Оленою Зеленською запустив челендж до Дня єднання України.

    У День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. Під час прямого включення телемарафону «UAразом» Зеленський зазначив, що лише разом ми зможемо захистити наш дім.

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    Теги: метро діти прапор Володимир Зеленський президент
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    Понад 600 школярів приєдналися до акції на День єдності