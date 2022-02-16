Нас об’єднує бажання жити. Зеленський звернувся до українців

16 лютого Зеленський заснував нове свято – День єднання

Сьогодні, 16 лютого, у День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. Під час прямого включення телемарафону «UAразом» Зеленський зазначив, що лише разом ми зможемо захистити наш дім.

«Добрий ранок українці, сьогодні важливий день – день Єднання. Ми різні, різного віку, різної статті, з різних міст та регіонів. Різних професій, різних талантів, різних знань, різних мов, релігій. Але об’єднує нас єдине бажання – бажання жити. Жити у мирі. Жити щасливою, однією родиною з дітьми, батьками. І на усе це ми маємо повне право, бо ми у себе вдома. Ми в Україні. І ніхто наш дім не буде так любити, як ми любимо. Тільки ми разом зможемо наш дім захистити. З Днем єднання синьо-жовті, з Днем єднання Україно! Схід, Захід, Північ, Південь – звучить тільки разом, але звучить вже сильно. Розпочинаємо наш телемарафон «UAразом», дивіться нас тільки на наших телеканалах», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців.

Також стало відомо, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання.

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