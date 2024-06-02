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Генштаб інформує про напружену ситуацію на Покровському напрямку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Генштаб інформує про напружену ситуацію на Покровському напрямку
Кількість бойових зіткнень з початку доби складає 55
фото з відкритих джерел

Сили оборони дають жорстку відсіч та стримують натиск противника

 

Генеральний штаб Збройних сил України прозвітував про поточний стан справ на фронті станом на 19:00 годину

Кількість бойових зіткнень з початку доби складає 55. Як і раніше, найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку. Сили оборони дають жорстку відсіч та стримують натиск противника.

Харківщина продовжує потерпати від російських авіаударів – за сьогодні їх було вже 10. У другій половині дня бомбардуванню російськими загарбниками з напрямку Білгорода піддалися райони населених пунктів Шестакове, Ветеринарне і Липці. Окрім того, на Харківському напрямку російські окупанти здійснили ще один невдалий штурм неподалік села Стариця. Українські воїни активно нищать ворога – станом на зараз окупанти втратили на напрямку 117 осіб живої сили, знищено два російських танки, бронемашину, гармату, вісім автомобілів та дві одиниці спецтехніки. Також перестали існувати п’ять ворожих бліндажів і два склади боєприпасів.

На Куп’янському напрямку триває бій в районі Невського. Все інше – без змін.

На Краматорському напрямку від початку доби противник сім разів намагався покращити своє тактичне положення. Діяв у районах Калинівки і Кліщіївки. Всі ворожі атаки відбито.

Чотири з 17 боїв ще тривають на Покровському напрямку. Російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Нетайлове та Сокіл. Загальні втрати ворога на напрямку досить значні – 358 осіб вбитими та пораненими, знищено танк, дві бронемашини та шість гармат і мінометів. Ще шість одиниць військової техніки окупантів пошкоджено. Інформація уточнюється.

На решті напрямків обстановка на цей час суттєвих змін не зазнала.

Напередодні Збройні сили України провели контрнаступальну операцію у Вовчанську, що на Харківщині, та відбили кілька кварталів міста.

Нагадаємо, що нині, за даними української амії, під контролем Сил оборони – близько 70% міста Вовчанськ, що на півночі Харківщини.

До слова, ймовірно, російські загарбники планують найближчим часом максимально розтягнути лінію фронту для того, аби змусити командування ЗСУ кидати в бій нові резерви та виснажувати їх.

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Теги: окупанти танки втрати штурм

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