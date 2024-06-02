Генштаб інформує про напружену ситуацію на Покровському напрямку
Сили оборони дають жорстку відсіч та стримують натиск противника
Генеральний штаб Збройних сил України прозвітував про поточний стан справ на фронті станом на 19:00 годину
Кількість бойових зіткнень з початку доби складає 55. Як і раніше, найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку. Сили оборони дають жорстку відсіч та стримують натиск противника.
Харківщина продовжує потерпати від російських авіаударів – за сьогодні їх було вже 10. У другій половині дня бомбардуванню російськими загарбниками з напрямку Білгорода піддалися райони населених пунктів Шестакове, Ветеринарне і Липці. Окрім того, на Харківському напрямку російські окупанти здійснили ще один невдалий штурм неподалік села Стариця. Українські воїни активно нищать ворога – станом на зараз окупанти втратили на напрямку 117 осіб живої сили, знищено два російських танки, бронемашину, гармату, вісім автомобілів та дві одиниці спецтехніки. Також перестали існувати п’ять ворожих бліндажів і два склади боєприпасів.
На Куп’янському напрямку триває бій в районі Невського. Все інше – без змін.
На Краматорському напрямку від початку доби противник сім разів намагався покращити своє тактичне положення. Діяв у районах Калинівки і Кліщіївки. Всі ворожі атаки відбито.
Чотири з 17 боїв ще тривають на Покровському напрямку. Російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Нетайлове та Сокіл. Загальні втрати ворога на напрямку досить значні – 358 осіб вбитими та пораненими, знищено танк, дві бронемашини та шість гармат і мінометів. Ще шість одиниць військової техніки окупантів пошкоджено. Інформація уточнюється.
На решті напрямків обстановка на цей час суттєвих змін не зазнала.
Напередодні Збройні сили України провели контрнаступальну операцію у Вовчанську, що на Харківщині, та відбили кілька кварталів міста.
Нагадаємо, що нині, за даними української амії, під контролем Сил оборони – близько 70% міста Вовчанськ, що на півночі Харківщини.
До слова, ймовірно, російські загарбники планують найближчим часом максимально розтягнути лінію фронту для того, аби змусити командування ЗСУ кидати в бій нові резерви та виснажувати їх.
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