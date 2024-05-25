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Безугла розкритикувала вище військове керівництво через «репресії»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Безугла розкритикувала вище військове керівництво через «репресії»
Безугла знову пішла в наступ на командування ЗСУ
фото з відкритих джерел

Нардепка закликала усіх, хто стикається з несправедливістю та тиском в армії «безпечно звернутися і розказати правду»

Нардепка Мар’яна Безугла заявила, що у ЗСУ масово поширені «репресії» проти «неугодних». Вона закликала усіх, хто стикається з несправедливістю та тиском в армії «безпечно звернутися і розказати правду», написавши їй особисто. Відповідний допис Безугла опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Зараз військових блогерів змушують видаляти свої акаунти, писати пости на підтримку вищого військового керівництва, а також по бригадах намагаються організувати «колективні звернення». Дякую, що ділитесь цим, але такі репресії ніщо порівняно з цілеспрямованою відправкою «неугодних» на штурм, з якого не повертаються», – заявила Безугла.

Нардепка додала, що вже зібрала «немало кейсів щодо таких випадків», які сталися за роки війни. Проте Безугла не уточнила, що вона збирається робити із зібраною інформацією.

Безугла розкритикувала вище військове керівництво через «репресії» фото 1

Нагадаємо, нещодавно народна депутатка Мар’яна Безугла повернулася з фронту та розкритикувала командування Збройних сил України. Зокрема, вона звинуватила командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля у тому, що той «злочинець, як і його заступники», бо вони завалили оборону Харківщини.

Як відомо, Мар'яна Безугла раніше активно критикувала колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Депутатка зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

Також заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook влаштувала кастинг на посаду головнокомандувача Збройних сил України.

До слова, народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко відхилила запит у друзі від колеги – «слуги» Мар’яни Безуглої

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Теги: штурм Мар’яна Безугла квартира злочинець Facebook репресії скандал Ірина Геращенко Європейська солідарність

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