Відомому художнику Івану Марчуку – 88: найцікавіші факти з біографії

Іван Марчук почав малювати ще в дитинстві

12 травня відзначає свій день народження народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук. Йому виповнилося 88 років.

Марчук створив тисячі полотен та винайшов власну техніку, яка називається пльонтанізм (Ред. – означає переплетені, запльонтані лінії, що зливаються в деталізовані образи). Чоловік почав малювати ще в дитинстві, розвинувши свій талант у підлітковому віці.

Картина «Моя Земля – моя твердиня» фото з відкритих джерел

У 2007 році він потрапив до рейтингу 100 найвизначніших геніїв сучасності, який уклала британська газета The Daily Telegraph. Це сьогодні Іван Марчук визнаний майстер полотна і пензля, а були часи, коли його мистецтво в Україні не визнавали.

До Спілки художників України Марчука прийняли лише в 1988 році, щоправда, без його ж таки відома. Того ж року митець залишив Україну і поїхав до США. В еміграції Марчук прожив 12 років – мешкав переважно у США, хоча їздив і в Австралію, Канаду.

За кордоном художник не прижився. Після терактів у США 11 вересня 2001 року Марчук повернувся в Україну.

«Україна для мене найпрекрасніша земля в світі», – зізнається Іван Марчук, хоча й бідкається, що скільки не їздив по світах, а такого безладу і стільки сміття ніде не бачив.

Картина «Звуки органа» фото з відкритих джерел

Іван Марчук народився в селянській родині. Сім’я жила бідно, крім Івана було ще три дочки. Вся надія була на нього, а він подався в художники. Після школи поступив у Львівське училище декоративно-прикладного мистецтва, згодом закінчив Львівський інститут.

Працював художником на меблевій фабриці, малював афіші в кінотеатрі «Львів». Свій власний стиль він віднайшов у собі у 1965 році – мешкав тоді в Києві, працював в Інституті надтвердих матеріалів.

Мучився, що не має власного почерку, що весь час наслідує когось, але одного разу сталося диво: «Шлюзи моєї внутрішньої скутості прорвало, я не встигав фіксувати все, що мене переповнювало, – згадує художник. – Шкодував, що можу працювати тільки однією рукою, хотілося зробити одразу і те, і інше… Такий поток пішов! Звідки він – не знаю, але це був потік свободи…» Відтоді з’явився той «марчуковський» стиль, який ні з яким іншим не сплутаєш.

Нагадаємо, що на аукціоні Sotheby's продали картину «Тут спокій поселивсь» українського художника Івана Марчука за €72 тис. Вартість пейзажу перевищила встановлений естімейт (прогноз орієнтовної ринкової вартості) €40-60 тис. майже на 30%. «Новий власник невідомий. Сподіваюся, що у моєї «дитини» – щаслива доля», – написав художник.

Пейзаж був створений ще в 1982 році, раніше перебував в одній із колекцій у США.