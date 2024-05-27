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Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Окупанти нещодавно незначно просунулися на захід від Донецька

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Сватового та на південний захід від Авдіївки. Ворог продовжував активний наступ у районі Часового Яру. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили нещодавно відновили позиції поблизу Липців, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було. Бої тривали під Липцями, на північ від Липців біля Глибокого і на схід від Липців біля Лук'янців і Нескучного. Кілька російських блогерів продовжували характеризувати бойові дії на півночі Харківської області як «позиційні».

26 травня російські війська продовжували наступ у районі Вовчанська, проте підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Також тривали бої в межах Вовчанська та на захід від Вовчанська біля Стариці.

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Сватового та продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове 26 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 травня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до південно-східної Іванівки. Російські війська також продовжували наступальні дії на північний схід від Куп’янська.

26 травня російські війська продовжували наступальні дії в районі Кремінної, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські війська наступали на північний захід від Кремінної в районі Невського; на захід від Кремінної біля Тернів і Торського; і на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки.

26 травня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські блогери стверджували, що російські війська захопили гуртожиток, кілька багатоповерхових будинків і продовжили просування вулицею Зеленою в мікрорайоні Канал.

Російські сили нещодавно незначно просунулися на південний захід від Авдіївки на тлі боїв у цьому районі 26 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 травня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися в межах західної околиці Нетайлового, а російські блогери стверджували, що Нетайлове було захоплене.

Пов’язаний з Кремлем блогер стверджував, що російські війська нещодавно здійснили механізований штурм околиць Новоолександрівки, але незрозуміло, чи захопили російські війська нові позиції під час штурму. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися в глибину на захід від Уманського і закріпилися на околицях Новопокровського, хоча ISW не знайшов підтвердження цих тверджень.

Російські сили нещодавно незначно просунулися на захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 травня, показують, що російські сили нещодавно незначно просунулися під час механізованого штурму приблизно розміром взводу в центрі Красногорівки.

26 травня російські війська продовжили штурм у районі кордону Донецько-Запорізької області, зокрема на південний схід від Великої Новосілки поблизу Володимирівки та на південь від Великої Новосілки поблизу Урожайного та Старомайорського. На заході Запорізької області тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої точилися поблизу Роботиного, Вербового, Малої Токмачки та біля Новоандріївки.

26 травня тривали позиційні бої на лівобережжі Херсонщини, зокрема під Кринками. Речник Південного оперативного командування ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що українські сили утримують обмежений тактичний плацдарм у Кринках, але матеріально-технічне забезпечення через Дніпро ускладнене. 

Теги: наступ штурм війна фронт

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