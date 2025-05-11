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11 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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11 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 травня – День матері в Україні
фото: depositphotos.com

Сьогодні не варто купувати надто дорогі речі

11 травня відзначається День матері в Україні, Всесвітній день справедливої торгівлі та Всесвітній день обізнаності про его. Віряни вшановують пам’ять рівноапостольних Кирила і Мефодія.

День матері в Україні

11 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

У багатьох країнах світу відзначають День матері 13 травня. В Україні – цей день відзначається в другу неділю травня відповідно до Указу Президента України від 10 травня 1999 року № 489/99.

Історія свята така: у 1908 році молода американка Анна Джервіс з Філадельфії виступила з ініціативою вшановування матерів у пам’ять про свою матір, яка передчасно померла. Анна писала листи до державних установ, законодавчих органів, видатних осіб із пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів.
 
Її старання увінчалися успіхом – у 1910 році штат Вірджинія перший визнав День Матері як офіційне свято. Хоча по суті це – свято вічності: з покоління в покоління для кожного мама – найголовніша людина для своїх дітей.

Безумовно, День матері – це одне з самих зворушливих свят, тому що кожен з нас з дитинства і до своїх останніх днів несе у своїй душі єдиний і неповторний образ – образ своєї мами, яка все зрозуміє, простить, завжди пожаліє і буде самовіддано любити незважаючи ні на що.

Щастя й краса материнства в усі століття оспівувалися кращими художниками і поетами. І невипадково – від того, наскільки шанована в державі жінка, яка виховує дітей, можна визначити ступінь культури й благополуччя суспільства. Щасливі діти ростуть у дружній родині й під опікою щасливої матері.

Всесвітній день справедливої торгівлі

11 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Подія була запроваджена Всесвітньою асоціацією справедливої торгівлі, особливо експортної продукції з тих держав, які розвиваються. Головна мета цього свята полягає в тому, щоб привернути увагу до товару, що виробляють без використання дитячої чи рабської праці.

Всесвітній день обізнаності про его

11 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

11 травня відзначається дуже незвичайне свято під назвою Всесвітній день обізнаності про его (World Ego Awareness Day). Його святкують у всьому світі з 2018 року. Свято було засноване неприбутковою громадською організацією Ego Awareness Movement (Рух обізнаності про его).

Ця дата має конкретну мету – допомога людям, що страждають від егоїзму. Фахівці у галузі душевного здоров’я стверджують, що егоїстична поведінка не приносить людині щастя, а якщо вона дає їй задоволення, то лише короткотермінове. 

Яке сьогодні релігійне свято

11 травня у церковному календарі – день пам’яті рівноапостольних Кирила і Мефодія. Вони народилися у багатій родині в місті Солуні. Ще в юні роки вирішили залишити все мирське і вирушили на гору Олімп. Там вони подвизалися і почали вивчати слов'янську мову. Згодом переклали чимало церковних книжок на слов'янську. Саме їм належить створення кирилиці – абетки слов'ян. Без неї неможливо було проводити богослужіння.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна купатися у водоймах.
  • Не варто купувати надто дорогі речі.
  • Краще не працювати в полі чи на городі.

Народні прикмети

  • Яка погода, таким буде літо.
  • Якщо на небі веселка, то чекайте на вітряну погоду в червні.
  • Подвійна веселка вказує на спеку.
  • Якщо вранці над землею туман, то скоро погіршиться погода.

Пам’ятні події 11 травня

  • 330 – Церемонія освячення Константинополя.
  • 868 – Китайський монах виготовив «Діамантову сутру». Це найдавніший точно датований друкований документ, який дійшов до наших днів.
  • 1709 – Почалась перша масова еміграція німців з Пфальцу до Північної Америки.
  • 1712 – Засновано Тульський збройний завод. У 1912 році з нагоди 200-річчя заводу буде відкрито пам'ятник Петру I.
  • 1811 – У Сіамі (нинішній Таїланд) народилися зрощені близнюки Чанг та Енг Банкери, що дали назву у подальшому «сіамським близнюкам».
  • 1860 – Висадка «тисячі» Джузеппе Гарібальді на Сицилії.
  • 1858 – Міннесота стала 32-м штатом США.
  • 1867 – На конференції в Лондоні європейські держави гарантували незалежність та нейтралітет Великого герцогства Люксембург.
  • 1907 – В Києві засновано Українське наукове товариство.
  • 1911 – Мексиканські революціонери проголосили новою столицею Мексики місто Сьюдад-Хуарес.
  • 1914 – Переліт Київ-Гатчина (1277 км за 7 годин 45 хв. часу) П. Нестерова з механіком Г. Нелідовим на «Ньюпорі-IV».
  • 1928 – У Нью-Йорку розпочата перша у світі регулярна трансляція телепередач.
  • 1944 – Державний Комітет Оборони CPCP ухвалив депортувати кримських татар на схід СРСР.
  • 1945 – Швейцарський щоденник «Die Weltwoche» опублікував унікальну статтю-інтерв'ю Карла Густава Юнга «Чи знайдуть душі мир?»
  • 1970 – у Маріуполі відкрито першу тролейбусну лінію.
  • 2014 – Псевдореферендуми на Донеччині та Луганщині 2014 щодо статусу цих областей.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Кирило, Мефодій, Никодим, Софроній.

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Теги: церква релігія українці традиції свято свята

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