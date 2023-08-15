Володимир Кличко відвідав передові позиції захисників на сході України

Брат мера Києва передав бійцям найнеобхідніше

Брат мера Києва Володимир Кличко, вже не вперше, кілька днів провів на сході України, де відвідав українських захисників на передовій. Він побував у шести бригадах, поспілкувався з бійцями, підтримав їх. А також передав те найнеобхідніше, що просили захисники. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook та оприлюднив відео зустрічі Володимира з бійцями.

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«Зокрема, Володя сам закупив 4 великих унікальних дрони для виконання спеціальних завдань. А також відвіз допомогу, яку залучили від благодійників: понад 60 FPV дронів (дронів-камікадзе), півтора десятка дронів-розвідників Mavic, тепловізори, більше сотні індивідуальних турнікетів SAM та турнікети вузлові й тазові шини для медичних служб на фронті, – зазначив мер Києва. – Наші захисники тримаються в щоденних запеклих боях, під постійними обстрілами, в спеку і дощ. Втрачають побратимів і отримують поранення. Але запевняють, що духом не падають, нищитимуть і далі ворога та звільнятимуть нашу країну від агресора. Слава Україні! Слава її Героям!» – наголосив Віталій Кличко.

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Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко відреагував на знесення понад 200-річного будинку на Подолі. Він назвав випадок «кричущим» та заявив, що міська влада не давала жодних дозволів чи погоджень.