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Володимир Кличко відвідав передові позиції захисників на сході України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Володимир Кличко відвідав передові позиції захисників на сході України
Володимир Кличко побував у шести бригадах
фото: kyiv.klichko.org

Брат мера Києва передав бійцям найнеобхідніше

Брат мера Києва Володимир Кличко, вже не вперше, кілька днів провів на сході України, де відвідав українських захисників на передовій. Він побував у шести бригадах, поспілкувався з бійцями, підтримав їх. А також передав те найнеобхідніше, що просили захисники. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook та оприлюднив відео зустрічі Володимира з бійцями.

«Зокрема, Володя сам закупив 4 великих унікальних дрони для виконання спеціальних завдань. А також відвіз допомогу, яку залучили від благодійників: понад 60 FPV дронів (дронів-камікадзе), півтора десятка дронів-розвідників Mavic, тепловізори, більше сотні індивідуальних турнікетів SAM та турнікети вузлові й тазові шини для медичних служб на фронті, – зазначив мер Києва. – Наші захисники тримаються в щоденних запеклих боях, під постійними обстрілами, в спеку і дощ. Втрачають побратимів і отримують поранення. Але запевняють, що духом не падають, нищитимуть і далі ворога та звільнятимуть нашу країну від агресора. Слава Україні! Слава її Героям!» – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко відреагував на знесення понад 200-річного будинку на Подолі. Він назвав випадок «кричущим» та заявив, що міська влада не давала жодних дозволів чи погоджень.

Теги: Володимир Кличко благодійність

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