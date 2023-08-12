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Знесення 200-річного будинку на Подолі: Кличко зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Знесення 200-річного будинку на Подолі: Кличко зробив заяву
Стародавній маєток був розташований на Ярославській, 13Б
фото з відкритих джерел

Очільник столиці назвав випадок «кричущим»

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на знесення понад 200-річного будинку на Подолі. Він назвав випадок «кричущим» та заявив, що міська влада не давала жодних дозволів чи погоджень.

«По-перше: я ініціюю розірвання Київрадою договору оренди (від 2009 року) на Ярославській 13-Б. Оскільки приватний власник, всупереч усім нормам і здоровому глузду, прикрившись листом Мінкульту, вирішив, що може паплюжити історичну спадщину нашого міста. По-друге: Міська влада готує звернення до правоохоронних органів щодо перевірки законності дій  власника», – сказав Кличко.

Крім того, очільник столиці також повідомив, що ініціює ухвалення Київрадою рішення щодо заборони реконструкції та інших дій з будівлями міста, яким більше 100 років (незалежно від того, внесений цей будинок в реєстр чи ні), – без висновків містобудівної ради.

«І наступне й більш глобально: Київ вимагає від Верховної Ради нарешті ухвалити в другому читанні законопроект 0895 (від 2019 року), який дозволить місцевій владі примусово викупати у безвідповідальних приватних власників, повертати у власність громади памʼятки архітектури, старовинні приміщення, які власники належно не утримують, що призводить до їх руйнування. А потім на місці памʼяток зʼявляються торгові центри та багатоповерхівки. Цей законопроект стосується охорони культурної спадщини всієї країни», – підсумував Кличко.

Нагадаємо, уранці 10 серпня забудовник зніс 200-річну садибу на Подолі, що була зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст. Стародавній маєток був розташований на Ярославській, 13 Б. Згідно з документами, на місці садиби хочуть звести клубний дім за замовленням адвоката Сергія Боярчукова з юридичної компанії, співвласником якої раніше був нардеп від «Європейської солідарності» Сергій Алєксєєв. 

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Теги: Віталій Кличко будинок влада реєстр Сергій Алєксєєв

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