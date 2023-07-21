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«Сталевий фронт» передав бійцям швидких, бусів та пікапів на 8,5 млн грн

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Сталевий фронт» передав бійцям швидких, бусів та пікапів на 8,5 млн грн
На фронті техніка – це розхідний матеріал, а життя бійця – безцінне, і якщо ціною навіть 10 авто можна врятувати життя одного воїна, воно того варте
фото: Сталевий фронт

«Сталевий фронт» передав вже близько 450 автомобілів, більше 100 швидких, і ми не зупиняємося»

Українські військовослужбовці отримали чергову партію техніки: до бригади швидкого реагування «Рубіж» Нацгвардії вирушили 3 автомобіля швидкої допомоги, 9 мультивенів, евакуатор та три пікапи. Загальна ринкова вартість транспортних засобів – 8,5 млн грн. Техніку бійцям передала компанія Метінвест, в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт». 

«Всі ці автомобілі підуть на фронт. Медичні авто – нашим бойовим медикам, які будуть проводити евакуації і рятувати поранених. Мікроавтобуси в нас будуть використовуватися за призначенням – перевозити вантажі та боєприпаси, забезпечення на фронт до хлопців на позиції. Евакуатор ми теж використовуватимемо за призначенням – бо, на жаль, наша техніка виходить з ладу. Її треба вивозити, щоб ремонтувати, і евакуатор нам дуже стане в нагоді для цього», – каже офіцер бригади «Рубіж», капітан Сторожук Павло.

Він наголосив: на фронті техніка – це розхідний матеріал, а життя бійця – безцінне, і якщо ціною навіть 10 авто можна врятувати життя одного воїна, воно того варте. 

«Сталевий фронт» передав бійцям швидких, бусів та пікапів на 8,5 млн грн фото 1

«Зараз інтенсивність бойових дій збільшується, відповідно, на жаль, збільшується і кількість поранених. Тому медичні автомобілі зараз дуже на часі. Так само як і будь-який транспорт, який ми можемо використовувати на лінії фонту», – пояснив Сторожук. 

Евакуатор є особливим транспортним засобом, яку передає Метінвест військовим, що дозволить військовим вивозити авто для ремонту. У Метінвесті знають, що автомобілі потрібні постійно, і уже в найближчому майбутньому планують нову передачу техніки бійцям. 

«Ми підраховували, що «Сталевий фронт передав вже близько 450 автомобілів, більше 100 швидких, і ми не зупиняємося. Тому найближчі поставки – це будуть знову швидкі, мікроавтобуси, і, звичайно, джипи», – каже керівник Проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

Як відомо, за час повномасштабної війни Група Метінвест передала силам оборони України понад 1500 БПЛА різних модифікацій. Така кількість переданих дронів робить Метінвест найбільшим постачальником БПЛА для армії серед приватних бізнесів, не враховуючи благодійні фонди.

Загалом від початку повномасштабної війни в межах «Сталевого Фронту» компанія спрямувала на підтримку української армії понад 2 млрд грн. Окрім дронів, компанія постачає Силам оборони держави військову оптику, захисну амуніцію, мобільні укриття, захисні щити для автівок, автомобілі та інше спорядження, що допомагає зупиняти агресора.

Нагадаємо, «Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива бізнесів Ріната Ахметова, спрямована на допомогу захисникам України.

Теги: пікапи допомога ЗСУ благодійність

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