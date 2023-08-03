«Рятівник дітей» Кадиров переключився з Донбасу на Африку

Мешканці Чечні жебракують, допоки глава республіки цинічно намагається пропіаритися

Влада Чечні вирішила зайнятися африканськими дітьми – їм нібито допоможе глава республіки Рамзан Кадиров. Про це заявила на форумі в Санкт-Петербурзі його дочка Хадіжат (Каріна) Кадирова, передає «Кавказ. Реалії». Громадські діячі називають ситуацію цинічною: через відмову Росії від укладеної влітку 2022 року ініціативи українське зерно не зможуть постачати Чорним морем до Африки, де воно відіграє значну роль в імпорті продовольства.

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Кадиров заявив, що нібито допоможе африканським дітям з малозабезпечених сімей – надасть кошти на закупівлю продовольства та розв'язання проблем з питною водою в посушливих районах. Він не вперше використовує благодійність для політичного піару, причому рівень життя в самій республіці можна порівняти з доходами населення деяких африканських країн – за межею бідності живе понад 19% населення Чечні, тобто кожен п'ятий мешканець. Чимало чеченців вимушені жебракувати. Попри низький рівень життя, бюджетники регіону примусово відраховують частину зарплати до благодійного фонду імені Ахмата Кадирова (покійного батька Рамзана Кадирова).

Проте, на тлі хронічних злиднів мешканців Чечні, Рамзан Кадиров – традиційно один із найбагатших губернаторів, дарував представницькі іномарки блогерам, спортсменам і співакам (кожна машина коштує як дохід середньостатистичного жителя республіки мінімум за 10 років). У політика також є палац, у позолочених інтер'єрах якого він періодично знімає відео для Telegram-каналу.

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Зауважимо, Кадиров традиційно чимало інвестував у взаємини з владою країн Перської затоки, тож його навряд чи зацікавить вибудовування відносин з Африкою. Заява влади Чечні може бути пов'язана з упевненістю, що за все заплатить російський бюджет. Так само, як це було раніше.

«Від Кадирова ця ініціатива йде в контексті російської політики, яка «купує» африканських лідерів задля їх підтримки ініціатив Кремля на міжнародних майданчиках. Підтримувати всі починання Москви – прямий обов'язок Кадирова, для цього він і ставився главою», – наголосив керівник чеченської організації «Єдина сила», що базується в Європі, Джамбулат Сулейманов.

З ним погоджується громадський діяч чеченської діаспори Шаміль Албаков – за його словами, збір допомоги для африканських країн широко поширений і в чеченському, і ширше – у північнокавказькому суспільстві, проте у розрізі політики Кремля це політичний піар та цинічний глум: «Відмовляючись від зернової угоди, Росія позбавляє пшениці населення Африки, прирікаючи його на голод. Значно обмеживши імпорт зерна, насамперед українського, Москва заявляє про якісь подачки, які не можна порівняти з попередніми обсягами поставок. Цинізм у крові цих людей, ним просякнуті всі їхні дії: спочатку бомблять Чечню, потім відправляють чеченців воювати в Україні. Спочатку блокують постачання українського хліба до Африки, після чого заявляють про гуманітарну допомогу».

Зауважимо, що внаслідок російської агресії загинуло щонайменше 499 дітей, а поранених – як мінімум, 1090. Проте насправді кількість значно більша, адже наразі невідомо про злочини окупантів на окупованих територіях.

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Як відомо, війська Кадирова в Україні не тільки знущалися з неповнолітніх, а й вбивали та розстрілювати їх.

Також раніше повідомлялося, що українських дітей з окупованого Донбасу відправляють на «перевиховання» до Кадирова. Глава Чечні назвав підлітків «важкими й проблемними» й нібито взяв опіку над ними. Російські медіа заявляли, що з дітьми проводитимуть профілактичні роботи буцімто з метою «військово-патріотичного виховання».

До слова, більшість країн Африки усвідомлюють, що співпраця з країною-агресоркою не відповідає їхнім інтересам. Африканські лідери стали жертвами нерозсудного рішення Путіна вийти із «зернової угоди». Вони усвідомлюють, що продовольча нестабільність, голод, загальна нестабільність, яку вони відчувають на багатьох рівнях, значною мірою пов’язана з війною, яку російський диктатор веде в Україні – Росія втрачає підтримку африканських країн.

Проте Путін підкупом намагається знайти союзників в Африці. Росія списала $23 млрд боргів і постачає зброю на континент безплатно.

Нагадаємо, 17 липня Росія офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.