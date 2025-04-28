Волонтерка, вдова захисника, мама двох дітей. Згадаймо Анастасію Єфімову

Громова долучилася до лав ЗСУ після смерті чоловіка

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Анастасію Єфімову.

На війні з окупантами загинула активістка, волонтерка та військова Анастасія Єфімова (Громова). Сиротами залишилися двоє дітей. Про це повідомила амбасадорка Українського культурного фонду і подруга Анастасії Лілія Шевченко, інформує «Главком». Також про смерть Єфімової написала фотографка та волонтерка Олександра Сідлецька.

«З неймовірним болем повідомляю: на війні загинула наша подруга, наша посестра, донька нашої Марини Громової та мати двох дітей – Анастасія Єфімова (Громова). Вона віддала своє життя за Україну. За кожного з нас. За наші світанки, нашу свободу, наше майбутнє. Вона була і залишається світлою, сильною, вільною, відданою, справжньою. З тих, хто не відступає. З тих, хто не мовчить. З тих, хто йде до кінця – заради життя інших», – написала Лілія Шевченко і додала, що серце захисниці зупинилося в бою.

Анастасія допомагала армії, організовувала гуманітарні ініціативи й підтримувала суспільні проєкти фото: Олександра Сідлецька (Sasha Sasha)/Facebook

Анастасія була волонтеркою, організовувала гуманітарні ініціативи, а після загибелі чоловіка на війні Настя самостійно виховувала двох дітей. Згодом долучилася до лав ЗСУ.

Раніше вона викладала в автошколі «АвтоЛеді», працювала в Асоціації народних волонтерів України, брала участь у діяльності Муніципальної варти Києва, очолювала департамент організації масових заходів у ВГО «Територія жінок» і заснувала Українську техноспортивну федерацію.

Анастасія працювала в Асоціації народних волонтерів України фото: Мальвіна Гриценюк/Facebook

«Ти була не лише посестрою – ти була, є і будеш мені справжньою сестрою. Ти назавжди залишишся у моїй пам‘яті, у моєму серці і у моїй душі. Я вірю, що Всемилостивий Господь прийняв твою душу у своє Царство, де всі праведні спочивають. Спочивай з Богом, моя люба. Герої не вмирають. Немає слів, лише страшенний біль», – написала про Єфімову Мальвіна Гриценюк.

«Подарунок» окупантам «від Мальвінки» за Громову фото: Мальвіна Гриценюк/Facebook

Мальвіна Гриценюк і Анастасія Єфімова (зліва) фото: Мальвіна Гриценюк/Facebook

Cерце Анастасії Єфімової зупинилося в бою фото: Мальвіна Гриценюк/Facebook

Після загибелі чоловіка на війні Настя самостійно виховувала двох дітей, а потім пішла мститися за нього фото: Sasha Sasha/Facebook

Анастасія з чоловіком. Після його загибелі вона долучилася до лав ЗСУ, щоб мстити ворогам фото з відкритих джерел

Лілія Шевченко додала цивільне фото Анастасії Єфімової фото: Lili ShevchenkoFacebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.