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Волонтерка, вдова захисника, мама двох дітей. Згадаймо Анастасію Єфімову

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Волонтерка, вдова захисника, мама двох дітей. Згадаймо Анастасію Єфімову
Анастасія Єфімова багато допомагала армії і реалізовувала суспільно важливі проєкти
колаж: glavcom.ua

Громова долучилася до лав ЗСУ після смерті чоловіка

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Анастасію Єфімову.

На війні з окупантами загинула активістка, волонтерка та військова Анастасія Єфімова (Громова). Сиротами залишилися двоє дітей. Про це повідомила амбасадорка Українського культурного фонду і подруга Анастасії Лілія Шевченко, інформує «Главком». Також про смерть Єфімової написала фотографка та волонтерка Олександра Сідлецька.

«З неймовірним болем повідомляю: на війні загинула наша подруга, наша посестра, донька нашої Марини Громової та мати двох дітей – Анастасія Єфімова (Громова). Вона віддала своє життя за Україну. За кожного з нас. За наші світанки, нашу свободу, наше майбутнє. Вона була і залишається світлою, сильною, вільною, відданою, справжньою. З тих, хто не відступає. З тих, хто не мовчить. З тих, хто йде до кінця – заради життя інших», – написала Лілія Шевченко і додала, що серце захисниці зупинилося в бою.

Анастасія допомагала армії, організовувала гуманітарні ініціативи й підтримувала суспільні проєкти
Анастасія допомагала армії, організовувала гуманітарні ініціативи й підтримувала суспільні проєкти
фото: Олександра Сідлецька (Sasha Sasha)/Facebook

Анастасія була волонтеркою, організовувала гуманітарні ініціативи, а після загибелі чоловіка на війні Настя самостійно виховувала двох дітей. Згодом долучилася до лав ЗСУ. 

Раніше вона викладала в автошколі «АвтоЛеді», працювала в Асоціації народних волонтерів України, брала участь у діяльності Муніципальної варти Києва, очолювала департамент організації масових заходів у ВГО «Територія жінок» і заснувала Українську техноспортивну федерацію.

Анастасія працювала в Асоціації народних волонтерів України
Анастасія працювала в Асоціації народних волонтерів України
фото: Мальвіна Гриценюк/Facebook

«Ти була не лише посестрою – ти була, є і будеш мені справжньою сестрою. Ти назавжди залишишся у моїй пам‘яті, у моєму серці і у моїй душі. Я вірю, що Всемилостивий Господь прийняв твою душу у своє Царство, де всі праведні спочивають. Спочивай з Богом, моя люба. Герої не вмирають. Немає слів, лише страшенний біль», – написала про Єфімову Мальвіна Гриценюк. 

«Подарунок» окупантам «від Мальвінки» за Громову
«Подарунок» окупантам «від Мальвінки» за Громову
фото: Мальвіна Гриценюк/Facebook
Мальвіна Гриценюк і Анастасія Єфімова (зліва)
Мальвіна Гриценюк і Анастасія Єфімова (зліва)
фото: Мальвіна Гриценюк/Facebook
Cерце Анастасії Єфімової зупинилося в бою
Cерце Анастасії Єфімової зупинилося в бою
фото: Мальвіна Гриценюк/Facebook
Після загибелі чоловіка на війні Настя самостійно виховувала двох дітей, а потім пішла мститися за нього
Після загибелі чоловіка на війні Настя самостійно виховувала двох дітей, а потім пішла мститися за нього
фото: Sasha Sasha/Facebook
Анастасія з чоловіком. Після його загибелі вона долучилася до лав ЗСУ, щоб мстити ворогам
Анастасія з чоловіком. Після його загибелі вона долучилася до лав ЗСУ, щоб мстити ворогам
фото з відкритих джерел
Лілія Шевченко додала цивільне фото Анастасії Єфімової
Лілія Шевченко додала цивільне фото Анастасії Єфімової
фото: Lili ShevchenkoFacebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять незалежність смерть українці

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