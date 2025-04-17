Правоохоронці розкрили схему, як РФ вербує українських дітей

Стало відомо, де найчастіше РФ вербує українців

Кремль починає вербувати українських дітей із прохань виконати невеличкі завдання – розклеїти чи рознести листівки або намалювати графіті. Про це повідомила начальниця Управління організації служби освітньої безпеки Нацполіції Надія Ситник в ефірі телемарафону, передає «Главком».

Здебільшого підлітків вербують через соцмережі, переважно – у Telegram.

«(Росіяни – «Главком») пропонують спочатку виконати невеличкі завдання, наприклад, намалювати графіті або рознести якісь листівочки, розклеїти їх,.. що здається не таким аж правопорушенням на перший погляд, і дають за це невеличкі гроші. І поступово, маніпулюючи, шантажуючи, можуть залучати підлітків до виконання більш серйозних правопорушень – підпалів авто тощо», – розповідає посадовиця.

Ситник пояснила це тим, що у дітей ще не так розвинене критичне мислення, і тому будь-хто, хто активно користується інтернетом, може попастися на такий гачок.

У Нацполіції наголосили, що батькам треба звернути увагу на те, чи з’явилися у дитини кошти або гаджети, на які їй грошей не давали. Якщо дитина не може пояснити, звідки взялися кошти, це вже «тривожний дзвіночок».

«Звісно, потрібно звертати увагу на поведінку дитини – чи вона не стала більш замкнутою, чи не змінилося коло спілкування, чи готова дитина взагалі поспілкуватися на тему безпеки у інтернеті. І взагалі, потрібно подивитися, чи не цікавиться сама дитина таким «легким заробітком», чи не цікавиться вона раптово критичною інфраструктурою або якимись військовими об’єктами», – додала Ситник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 22% українців, завербованих російськими спецслужбами для здійснення терактів і диверсій, виявилися неповнолітніми.

Наймолодшими виконавцями російських завдань, яких викрили на підпалі релейних шаф «Укрзалізниці», були 13-річні підлітки. Найстаршим серед виконавців виявився 52-річний чоловік, який намагався закласти вибухівку в Дніпрі.