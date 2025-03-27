КНДР додатково відправила до Росії кілька тисяч військових – Південна Корея
Північнокорейський «контингент» зазнає великих втрат у війні проти України
Північна Корея, ймовірно, додатково направила щонайменше 3 тис. військових до Росії у січні та лютому цього року – для їхньої участі у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.
Як зауважив південнокорейський Об'єднаний комітет начальників штабів, із 11 тис. військових КНДР, відправлених до Росії, близько 4 тис. були зафіксовані як втрати, тому Пхеньян вдався до відправки додаткових 3 тисяч.
Також КНДР продовжує постачати Росії ракети, боєприпаси та артилерійське обладнання, зокрема:
- балістичні ракети малої дальності;
- самохідні гаубиці калібру 170 мм;
- реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм.
Нагадаємо, у жовтні минулого року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея фактично долучилася до російської війни проти України. Цю інформацію підтвердив міністр оборони Рустем Умєров – зокрема, він повідомив про перші бойові зіткнення ЗСУ з північнокорейськими солдатами в Курській області РФ.
11 січня Збройні сили України взяли в полон у Курській області двох військових з Північної Кореї. Південна Корея тоді заявила, що готова забрати полонених солдат КНДР, адже вона визнає всіх жителів Північної Кореї своїми громадянами.
Також «Главком» повідомляв, що у березні цього року секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу відвідував КНДР. Ймовірно, він приїздив домовлятися про посилення північнокорейської «допомоги».
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