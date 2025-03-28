На Курщині ЗСУ ліквідували триразового призера чемпіонатів Бурятії з боксу

Лапшаков був чемпіоном Хоринського та Кіжингінського районів, а також учасником міжнародних змагань у Монголії

Сили оборони ліквідували російського боксера Івана Лапшакова. Про це повідомляє «Главком».

Іван Лапшаков народився 15 липня 2004 року в селі Укир Єрівнинського району Республіки Бурятія. У другому класі почав займатися боксом. У 2015 року Лапшаков посів перше місце на відкритій першості Єрівнінського району з боксу. Також він був триразовим призером Республіки Бурятія, чемпіоном Хоринського та Кіжингінського районів Забайкальського краю, а також учасником міжнародних змагань у Монголії.

27 серпня 2024 року Іван уклав контракт із військовою частиною №32364 та служив у 11-й окремій десантній штурмовій бригаді.

27 грудня 2024 року у населеному пункті Мартинівка (Курська область) захисники України знищили Лапшакова. Прощання з ліквідованим окупантом пройшло у четвер, 27 березня.

Нагадаємо, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

«Я дізнався вже постфактум про те, що Сашка на війну взяли. З його-то діагнозом – ну куди? Я вважаю, Сашко не від хорошого життя туди [на війну] пішов, не зміг нормально перебудуватися на звичайне життя. Були проблеми з квартирою, з житлом», – розповів один з легкоатлетів, який тренувався разом з Работницьким.

Близькі спортсмена кажуть, що після того, як близько року тому він завершив професійну кар'єру, у нього з'явилася ігрова залежність.

«Брат на сполох бив, колеги намагалися допомогти, але в результаті він наробив купу боргів і чомусь побачив лише один вихід – в окопи. Спочатку його рятував спорт, але у мирному житті місця йому не знайшлося», – розповів один з близьких Работницького.

31-річного окупанта Работницького було ліквідовано 23 березня. Російські ресурси зазначають, що він «вирішив піти добровольцем і стати до лав СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком»), захищаючи свою Батьківщину».

3 вересня 2021 року Олександр Работницький фінішував другим на токійській Паралімпіаді у бігу на 1500 метрів у категорії Т20.

Олександр Работницький – заслужений майстер спорту Росії з легкої атлетики серед спортсменів з порушенням інтелекту, срібний призер Паралімпійських ігор у Токіо у 2021 році, триразовий чемпіон, срібний і бронзовий призер чемпіонатів світу, чемпіон та срібний призер чемпіонатів Європи, триразовий чемпіон Європи у закритих приміщеннях, багаторазовий чемпіон Росії.

Работницький є найбільш титулованим окупантом, якого було ліквідовано українськими захисниками.