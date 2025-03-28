Головна Спорт Новини
search button user button menu button

На Курщині ЗСУ ліквідували триразового призера чемпіонатів Бурятії з боксу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
На Курщині ЗСУ ліквідували триразового призера чемпіонатів Бурятії з боксу
27 грудня 2024 року у населеному пункті Мартинівка (Курська область) захисники України знищили Лапшакова

Лапшаков був чемпіоном Хоринського та Кіжингінського районів, а також учасником міжнародних змагань у Монголії

Сили оборони ліквідували російського боксера Івана Лапшакова. Про це повідомляє «Главком».

Іван Лапшаков народився 15 липня 2004 року в селі Укир Єрівнинського району Республіки Бурятія. У другому класі почав займатися боксом. У 2015 року Лапшаков посів перше місце на відкритій першості Єрівнінського району з боксу. Також він був триразовим призером Республіки Бурятія, чемпіоном Хоринського та Кіжингінського районів Забайкальського краю, а також учасником міжнародних змагань у Монголії.

27 серпня 2024 року Іван уклав контракт із військовою частиною №32364 та служив у 11-й окремій десантній штурмовій бригаді. 

27 грудня 2024 року у населеному пункті Мартинівка (Курська область) захисники України знищили Лапшакова. Прощання з ліквідованим окупантом пройшло у четвер, 27 березня.

Нагадаємо, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

«Я дізнався вже постфактум про те, що Сашка на війну взяли. З його-то діагнозом – ну куди? Я вважаю, Сашко не від хорошого життя туди [на війну] пішов, не зміг нормально перебудуватися на звичайне життя. Були проблеми з квартирою, з житлом», – розповів один з легкоатлетів, який тренувався разом з Работницьким.

Близькі спортсмена кажуть, що після того, як близько року тому він завершив професійну кар'єру, у нього з'явилася ігрова залежність.

«Брат на сполох бив, колеги намагалися допомогти, але в результаті він наробив купу боргів і чомусь побачив лише один вихід – в окопи. Спочатку його рятував спорт, але у мирному житті місця йому не знайшлося», – розповів один з близьких Работницького.

31-річного окупанта Работницького було ліквідовано 23 березня. Російські ресурси зазначають, що він «вирішив піти добровольцем і стати до лав СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком»), захищаючи свою Батьківщину».

3 вересня 2021 року Олександр Работницький фінішував другим на токійській Паралімпіаді у бігу на 1500 метрів у категорії Т20.

Олександр Работницький – заслужений майстер спорту Росії з легкої атлетики серед спортсменів з порушенням інтелекту, срібний призер Паралімпійських ігор у Токіо у 2021 році, триразовий чемпіон, срібний і бронзовий призер чемпіонатів світу, чемпіон та срібний призер чемпіонатів Європи, триразовий чемпіон Європи у закритих приміщеннях, багаторазовий чемпіон Росії.

Работницький є найбільш титулованим окупантом, якого було ліквідовано українськими захисниками.

Теги: бокс війна росія Курщина окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ліквідації наслідків взяли участь понад 70 рятувальників
Цивільна інфраструктура у вогні: наслідки удару РФ по Одесі (оновлено)
21 березня, 09:42
Національна хокейна ліга засуджує вторгнення Росії в Україну
Трамп і Путін домовились про хокейний матч команд Росії та США. Реакція НХЛ
19 березня, 09:45
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10364 танків
Втрати ворога станом на 19 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
19 березня, 07:30
Розмова Трампа та Путіна, візит Зеленського до Фінляндії. Головне за 18 березня
Розмова Трампа та Путіна, візит Зеленського до Фінляндії. Головне за 18 березня
18 березня, 21:19
Келлі не став мовчати та відповів Маску
Ілон Маск назвав сенатора США Келлі «зрадником» через його підтримку України
11 березня, 02:04
Ще у 2015 році Роман Ільчишин брав участь в антитерористичній операції, зазнав важкого поранення та переніс складну операцію
Воїн вважався безвісти зниклим майже три роки. Згадаймо Романа Ільчишина
6 березня, 09:00
Звернення Трампа дивувало, але республіканці майже безперервно аплодували
«Потік обіцянок, який межує з маячнею». Звернення Трампа до Конгресу дивує, ошелешує, лякає… Тема дня
5 березня, 18:20
Трамп каже, що Японія та Південна Корея хочуть інвестувати в газовий проєкт на Алясці
Корея та Японія допоможуть будувати новий гігантський газопровід на Алясці
5 березня, 09:51
Українська ППО збивала російські цілі в ніч на 4 березня
Аналітики ISW пояснили дії росіян для прориву української ППО
4 березня, 06:10

Новини

Чемпіонат світу з фігурного катання: Україна зупинилася за крок від ліцензії на Олімпіаду
Чемпіонат світу з фігурного катання: Україна зупинилася за крок від ліцензії на Олімпіаду
Євро-2025 (U-19) із футзалу: у матчі відбору Україна здолала Нідерланди
Євро-2025 (U-19) із футзалу: у матчі відбору Україна здолала Нідерланди
На Курщині ЗСУ ліквідували триразового призера чемпіонатів Бурятії з боксу
На Курщині ЗСУ ліквідували триразового призера чемпіонатів Бурятії з боксу
Мілевський розповів, чому не хоче бути тренером
Мілевський розповів, чому не хоче бути тренером
Суперспринт чемпіонату України з біатлону: Борковський випередив на фотофініші Дудченка
Суперспринт чемпіонату України з біатлону: Борковський випередив на фотофініші Дудченка
УЄФА розслідує поведінку гравців «Реала» після матчу з «Атлетіко»
УЄФА розслідує поведінку гравців «Реала» після матчу з «Атлетіко»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 березня 2025
18K
Гендиректор ЮНЕСКО засудила ліквідацію російських пропагандистів
9929
Комарницький втік з України на автомобілі для перевезення полеглих воїнів – ЗМІ
6172
«Медики не знають, чим лікувати». Стала відома доля росіян, які пробралися до Суджі через трубу
5269
День театру. Президент нагородив відомих митців: найбільше перепало столичному театру Франка

Новини

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня
Вчора, 21:14
Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Вчора, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
26 березня, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua