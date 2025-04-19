Росія назвала умови завершення війни: Зеленського треба принести в жертву

The New York Times опублікував список вимог Росії для завершення війни в Україні

Росія оголосила ключові умови для завершення військових дій проти України, виставивши вимоги щодо «денацифікації» країни та відставки президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, Росія наполягає на тому, що для припинення війни Україна повинна виконати умови, які включають перегляд внутрішньої політики країни та повну зміну керівництва.

У п’ятницю президент США Дональд Трамп припустив, що Сполучені Штати можуть піти з конфлікту, подібно до того, як вони це зробили, коли розчарувалися у В’єтнамі, Іраку та Афганістані.

«Якщо з якоїсь причини одна з двох сторін дуже ускладнить це, ми просто скажемо: «Ви дурні, ви дурні, ви жахливі люди», – сказав Трамп. «І ми просто відмовимося. Але, сподіваюся, нам не доведеться цього робити».

Європейські чиновники, які були знайомі з дискусіями в Парижі в четвер з Рубіо та Стівом Віткоффом, представником пана Трампа в Росії, заявили, що основна позиція Сполучених Штатів не змінилася.

Сполучені Штати дійсно мають серйозний план припинення вогню, кажуть вони, і це, по суті, той, на який Україна погодилася в середині березня. (Часткове припинення вогню, про яке адміністрація вважала, що домовилася – одне для запобігання атакам на енергетичну інфраструктуру, а інше в Чорному морі – так і не набуло чинності.) Але росіяни зволікали, наполягаючи на нових умовах, включаючи «денацифікацію» українського уряду та відставку Володимира Зеленського.

Також стало відомо, що США не розглядають серйозно нові поставки зброї Україні. The New York Times, заявляє, що у Білому домі чи на Капітолійському пагорбі практично не ведуться серйозні дискусії щодо наступного пакету зброї для України.

Як заявляють законодавці, які підтримують Україну, нинішня підтримка, яка була проштовхнута в останні місяці правління адміністрації Байдена, закінчується.

Також європейські посадовці не отримали запевнень від США про продовження обміну розвідданими з Україною.

«Насправді, коли Білий дім сьогодні говорить про свої відносини з Україною, зазвичай це стосується того, що він отримує, а не того, що він планує дати», – зазначили в NYT.

Видання підкреслює, що фундаментальне питання після заяв Трампа та Рубіо полягає в тому, чи планують Сполучені Штати повністю залишити оборону України українцям і Європі, а Трамп перейде до зближення з Росією.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вийдуть з переговорів про завершення війни російсько-української війни, якщо сторони «ускладнюватимуть процес».