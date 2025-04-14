«Зробили помилку». Трамп відреагував на удар окупантів по Сумах

Реакція очільника США на удар по Сумах

Президент США Дональд Трамп відреагував на російський удар по Сумах, де загинули щонайменше 34 людини. Про це пише Reuters, передає «Главком».

«Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони (росіяни – «Главком») зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна – це жахлива річ», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона.

Нагадаємо, вчора, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

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Згодом ддержавний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах у неділю, 13 квітня.

Рубіо у Х написав, що саме через такі удари, як по Сумах, Трамп та його адміністрація витрачають багато зусиль, щоб досягти миру.

Також спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності», повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у соцмережі Х. Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.