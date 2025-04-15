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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

«Я зробив усе, що міг»: Трамп збирається вийти з переговорів?

glavcom.ua
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Трамп збирається зіскочити з теми війни
фото: Reuters

Президент США уникає відповіді щодо удару по Сумах

Трамп про удар Росії по Сумах: «Мені сказали, що вони припустилися помилки, це було жахливо. ...Вони зробили помилку. Я так вважаю. ...Слухайте, запитайте у них».

Це так президент США відповів на питання журналістів, що саме він називає «помилкою».

Це він про хибне влучення не по тій цілі? Про прицілювання не туди? Про прицілювання за хибними даними про «зібрання військових»? Про продовження ударів по Україні?

Трамп відповідати просто відмовився.

Я ще 13 квітня написав про очікувану реакцію Трампа: «це схоже на натяк, що Трамп цей злочин проігнорує у властивому йому стилі. «Тисячі гинуть, я хочу, щоб це припинилось» – і все».

Однак все ж сподівався на притомнішу позицію. Однак...

І так, дійсно є чіткі ознаки того, що Трамп збирається просто зіскочити з теми. Бо вже майже визнав, що у нього нічого не виходить і не вийде з переконанням Путіна припинити бойові дії.

Лишається зробити якийсь пафосний крок, тоді заявити «Ви ж бачите, я зробив все, що міг – але вони не хочуть мене слухати». І відправитись грати у гольф.

Інші висловлювання Трампа підтверджують цю версію: «Війна РФ і України – війна Байдена, а не моя». Трамп назвав війну РФ проти України «пародією» – мовляв, Зеленський та «криворукий Байден» мали «так багато способів» запобігти їй.

Тобто, маємо ще одне ймовірне виправдання для самоусунення Трампа від проблеми російсько-української війни: «Я не зобов'язаний розгрібати за Байденом ще й в Європі – він і так лишив мені багато проблем всередині США з мігрантами, торгівлею і нафтою».

Отже, маємо справді працювати над тіснішою взаємодією з Європою вже тепер, поки США не пішли остаточно.

Шукати такі пропозиції для кожної окремої країни, щоб вкладатись у нашу безпеку їм було вигідно.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Дональд Трамп росія Україна Суми

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