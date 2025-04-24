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Сили оборони ліквідували срібного призера Кубка Росії з боксу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Сили оборони ліквідували срібного призера Кубка Росії з боксу
Ханхаєв від самого початку російської повномасштабної агресії воював проти України

Бімба Ханхаєв у 2016 році в Улан-Уде був переможцем міжнародного турніру з боксу «Байкал 2016»

Сили оборони ліквідували російського окупанта – бурятського боксера Бімбу Ханхаєва. Про це повідомляє «Главком».

Бімба Ханхаєв у 2016 році в Улан-Уде виграв міжнародний турнір з боксу «Байкал 2016».

Також йому був присвоєний розряд «майстер спорту Росії» з боксу.

34-річний окупант також був срібним призером Кубка Росії, чемпіоном Збройних сил Російської Федерації, чемпіоном Москви, неодноразовим чемпіоном Сибірського Федерального та Далекосхідного Федерального округів та переможцем багатьох всеросійських змагань.

Російські пропагандистські ресурси зазначають, що Ханхаєв від самого початку російської повномасштабної агресії воював проти України.

Як повідомлялося, сили оборони знищили російського окупанта – боксера Мергена Будаєва.

Мерген Будаєв народився 24 квітня 1986 року. Вже у дитинстві почав займатися боксом.

Він ставав дворазовим переможцем першості Бурятії з боксу серед юніорів, дворазовим призером всеросійських турнірів з боксу в Іркутську та Улан-Уде.

У 2005 році Будаєв виконав норматив кандидата у майстри спорту РФ з боксу.

Будаєв з перших днів російської повномасштабної агресії воював проти України. Зокрема, брав участь у бойових діях у Гостомелі, Ірпіні та Бучі.

Російські пропагандистські ресурси стверджують, що Будаєв чотири рази отримував поранення, з них два рази – тяжкі, але все одно повертався на війну.

Окупант мав позивний «Тунгус». Захисники України ліквідували гвардії-сержанта старшого розвідника-снайпера Будаєва у лютому 2025 року на Донеччині.

Прощання з ліквідованим окупантом має відбутися 25 квітня. У нього лишилася донька.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували російського окупанта – борця Батора Ердинієва.

Батор Ердинієв народився 17 квітня 1981 року. Був багаторазовим призером районних та республіканських турнірів з вільної боротьби.

У грудні 2023 року долучився добровольцем до окупаційної п'ятої танкової бригади.

Гвардії лейтенант Ердинієв Батор (позивний «Баргут») командир танкового взводу танкової роти танкового батальйону 5 гвардійської танкової бригади 36 загальновійськової армії Східного військового округу був ліквідований 26 березня 2025 року на Донеччині.

У окупанта залишилася дружина та дві доньки.

Прощання з окупантом відбулося 18 квітня у місті Улан-Уде.

Теги: бокс війна окупанти росія

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