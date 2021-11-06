«Вони не хочуть розкрити злочини комунізму». Історик назвав сучасних політиків, які закривають доступ до правди

Антон Дробович: «Формально всі архіви відкриті, але…»

На заваді створенню Архіву національної пам’яті, який мав би увібрати в себе всі справи репресивних органів колишнього Радянського Союзу, стоять деякі сучасні українські політики. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

За словами директора установи, наразі Інституту вже виділене місце для створення Архіву – восьмиповерхова будівля на Троєщині, що колись належала Нацбанку – частина банкнотно-монетного двору. Також затверджено відповідний проєкт, тому вже час починати будівельні роботи.

«За виділення на ці роботи грошей я б’юся вже два роки. Потрібні 680 млн грн, щоб усе закінчити. На наступний рік мають бути виділені 100 млн, але є і противники доступу до правди, наприклад, депутат Данило Гетманцев чи народні обранці з ОПЗЖ», – зазначив Антон Дробович.

За словами керівника Інституту, вищезгадані політики виступають проти такого фінансування та перешкоджають будівництву архіву. «Складається враження, що вони не хочуть, щоб злочини комунізму вийшли на світло», – зазначив Дробович.

Директор інституту національної пам'яті також додав, що, хоча формально відомчі архіви в Україні і відкриті, фактично дуже часто на місцях немає належної інфраструктури для читання та оцифрування матеріалів, що перешкоджає суспільству ознайомлюватися з їхнім змістом. Саме тому існує необхідність створити єдиний архів, куди увійшли би всі справи радянських НКВД-МГБ-КГБ, прокуратури, тодішньої міліції тощо.

На думку Антона Драбовича, свторення такої «Мекки совєтології» матиме колосальне значення не лише для України, але для всього світу.

Нагадаємо, в Україні з’явився найбільший в Східній Європі архів свідчень про Голокост.