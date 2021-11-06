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    «Вони не хочуть розкрити злочини комунізму». Історик назвав сучасних політиків, які закривають доступ до правди

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    Будівля, виділена для створення Архіву національної пам'яті, потребує реконструкції - «Вони не хочуть розкрити злочини комунізму». Історик назвав сучасних політиків, які закривають доступ до правди
    Будівля, виділена для створення Архіву національної пам'яті, потребує реконструкції
    фото: wikipedia.org

    Антон Дробович: «Формально всі архіви відкриті, але…»

    На заваді створенню Архіву національної пам’яті, який мав би увібрати в себе всі справи репресивних органів колишнього Радянського Союзу, стоять деякі сучасні українські політики. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

    За словами директора установи, наразі Інституту вже виділене місце для створення Архіву – восьмиповерхова будівля на Троєщині, що колись належала Нацбанку – частина банкнотно-монетного двору. Також затверджено відповідний проєкт, тому вже час починати будівельні роботи.

    «За виділення на ці роботи грошей я б’юся вже два роки. Потрібні 680 млн грн, щоб усе закінчити. На наступний рік мають бути виділені 100 млн, але є і противники доступу до правди, наприклад, депутат Данило Гетманцев чи народні обранці з ОПЗЖ», – зазначив Антон Дробович.

    За словами керівника Інституту, вищезгадані політики виступають проти такого фінансування та перешкоджають будівництву архіву. «Складається враження, що вони не хочуть, щоб злочини комунізму вийшли на світло», – зазначив Дробович.

    Директор інституту національної пам'яті також додав, що, хоча формально відомчі архіви в Україні і відкриті, фактично дуже часто на місцях немає належної інфраструктури для читання та оцифрування матеріалів, що перешкоджає суспільству ознайомлюватися з їхнім змістом. Саме тому існує необхідність створити єдиний архів, куди увійшли би всі справи радянських НКВД-МГБ-КГБ, прокуратури, тодішньої міліції тощо.

    На думку Антона Драбовича, свторення такої «Мекки совєтології» матиме колосальне значення не лише для України, але для всього світу.

    Нагадаємо, в Україні з’явився найбільший в Східній Європі архів свідчень про Голокост.

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    Теги: декомунізація документи Опозиційна платформа — За життя Данило Гетманцев Антон Дробович
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    «Вони не хочуть розкрити злочини комунізму». Історик назвав сучасних політиків, які закривають доступ до правди