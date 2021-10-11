В Україні з’явився найбільший в Східній Європі архів свідчень про Голокост

Прослухати й переважно переглянути понад 60 тисяч інтерв’ю можна у Меморіальному центрі Голокосту «Бабин Яр»

В Україні з’явилася найбільша в Східній Європі точка доступу до архіву свідчень про Голокост і «колекції Спілберга». Це найбільша у світі цифрова колекція усної історії, яка налічує понад 55 тисяч відеоінтерв’ю з жертвами та свідками Голокосту й інших геноцидів. Із них 3400 інтерв’ю були записані в Україні та за її межами з людьми, які зазнали безпосереднього переслідування за часів війни чи були свідками геноциду євреїв на українських територіях. Початок колекції було покладено завдяки інтерв’ю, які режисер Стівен Спілберг записував, працюючи над фільмом «Список Шиндлера». Пізніше ця ініціатива переросла в масштабний усноісторичний проєкт.

Тепер прослухати й переважно переглянути понад 60 тисяч інтерв’ю з переслідуваними під час Голокосту євреями та свідками тієї трагедії, які були записані за останні десятиліття й зберігаються в архівах по всьому світу, можна, звернувшись до Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

Ця точка доступу буде першою на пострадянському просторі, і за масштабами її можна порівняти з колекцією музею польських євреїв Полін. Усього у світі налічується до 10 великих архівів з усними історіями про геноцид європейських євреїв, зазначила керівниця проєкту «Голоси. Свідчення про Голокост в Україні» Меморіального центру, докторка історичних наук, професорка Харківського національного університету ім. Каразіна, голова Української асоціації усної історії Гелінада Грінченко.

«Наша точка доступу дозволила зібрати разом спогади про Голокост на українських землях, які були записані раніше й розсіяні по різних закордонних архівах. Зараз це особливо важливо, адже з кожним днем свідків трагічних подій стає все менше... Це запис розповідей простих людей, які пережили історичні події, але самі навряд чи коли-небудь написали б спогади чи мемуари» – підкреслила Гелінада Грінченко.

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» є партнером і надає повний доступ до архіву візуальної історії Фонду Шоа Університету Південної Каліфорнії, який ще відомий як «колекція Спілберга».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про те, як його родина постраждала під час Голокосту. Німецькі окупанти розстріляли трьох братів дідуся президента, а також їхніх батьків, дружин, дітей та усіх рідних.

До слова, ізраїльтяни, які пережили блокаду Ленінграда, зможуть отримувати щомісячну пенсію з Німеччини.

До слова, оприлюднено перші імена нацистів, що розстрілювали людей у Бабиному Яру.

Також, СБУ відкрила архівні свідчення очевидців трагедії у Бабиному Яру.

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