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    Економіка та фінанси

    Як війна вдарить по економіці України: прогноз МВФ

    МВФ дав попередню оцінку впливу російської агресії на економіку України - Як війна вдарить по економіці України: прогноз МВФ

    МВФ дав попередню оцінку впливу російської агресії на економіку України

    Голова місії МВФ в Україні відзначає зусилля української влади, щоб втримати економіку на плаву

    Протягом 2022 року економіка України може скоротитися на 35%, якщо російська агресія триватиме. Про це йдеться в звіті Міжнародного валютного фонду, повідомляє Радіо Свобода.

    У попередній оцінці впливу російської агресії Фонд припускає, що втрати людських життів, збитки, завдані критичній інфраструктурі, торгівлі, а також потік біженців ВВП країни скоротиться щонайменше на 10% від показників 2021 року. Такий сценарій можливий у випадку швидкого завершення війни та допомоги міжнародних донорів.

    Агенція Reuters цитує голову місії МВФ в Україні Іванну Владкову Голлар, яка вважає, що українська влада докладає «визначних зусиль», аби втримати економіку та фінансову систему України на плаву.

    «Виплата зарплат і пенсій, поповнення банкоматів готівкою, відкриття відділень банків… подальші виплати за облігаціями зовнішнього боргу, аби після війни вони могли продовжувати звичайні операції з їхніми кредиторами та ринками. Це справді визначна, визначна робота», – перерахувала Голлар.

    Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд 9 березня вирішив схвалити термінову допомогу Україні. Мовиться про пакет екстреного фінансування на $1,4 млрд.

    ООН виділить Україні ще $40 млн із Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації.

    Світовий банк оголосив про виділення майже $200 млн додаткового та перепрограмованого фінансування для підтримки соціальних послуг в Україні для вразливих груп населення.

    Теги: Росія МВФ економіка війна фінансування Україна #stoprussia
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    Як війна вдарить по економіці України: прогноз МВФ