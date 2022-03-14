Як війна вдарить по економіці України: прогноз МВФ

Голова місії МВФ в Україні відзначає зусилля української влади, щоб втримати економіку на плаву

Протягом 2022 року економіка України може скоротитися на 35%, якщо російська агресія триватиме. Про це йдеться в звіті Міжнародного валютного фонду, повідомляє Радіо Свобода.

У попередній оцінці впливу російської агресії Фонд припускає, що втрати людських життів, збитки, завдані критичній інфраструктурі, торгівлі, а також потік біженців ВВП країни скоротиться щонайменше на 10% від показників 2021 року. Такий сценарій можливий у випадку швидкого завершення війни та допомоги міжнародних донорів.

Агенція Reuters цитує голову місії МВФ в Україні Іванну Владкову Голлар, яка вважає, що українська влада докладає «визначних зусиль», аби втримати економіку та фінансову систему України на плаву.

«Виплата зарплат і пенсій, поповнення банкоматів готівкою, відкриття відділень банків… подальші виплати за облігаціями зовнішнього боргу, аби після війни вони могли продовжувати звичайні операції з їхніми кредиторами та ринками. Це справді визначна, визначна робота», – перерахувала Голлар.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд 9 березня вирішив схвалити термінову допомогу Україні. Мовиться про пакет екстреного фінансування на $1,4 млрд.

ООН виділить Україні ще $40 млн із Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації.

Світовий банк оголосив про виділення майже $200 млн додаткового та перепрограмованого фінансування для підтримки соціальних послуг в Україні для вразливих груп населення.