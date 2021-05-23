Вступ до НАТО та ЄС: скільки українців проголосували б на референдумі «за»

Якби референдум щодо вступу України в НАТО відбувся в березні 2021 року, 48% опитаних проголосували б «за»

Протягом останніх двох років підтримка вступу в НАТО перебуває приблизно на рівні 50%. Противників значно менше

Якби референдум щодо вступу України в НАТО відбувся в березні 2021 року, 48% опитаних проголосували б за, 28% – проти. Ще 11% не брали б участі, а 13% вагаються з відповіддю. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

Протягом останніх двох років підтримка вступу в НАТО перебуває приблизно на рівні 50%. Противників значно менше.

Крім того, 54% українців вважають, що Україна повинна бути членом Європейського Союзу, 20% вибирають Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану.

Опитування проводилося соціологічною групою «Рейтинг» із 13 до 21 березня 2021 року на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні крім окупованих Росією територій. Методом особистих інтерв'ю за місцем проживання респондентів опитано 2 400 осіб. Межа похибки при 95-відсотковому рівні довіри не перевищує 2%.