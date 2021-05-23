На саміті лідерів країн ЄС обговорять нові санкції проти Росії

Нові санкції повинні також стати відповіддю на вибухи в Чеській Врбетиці

На саміті лідерів країн Євросоюзу обговорять введення нових санкцій проти Росії, в тому числі економічних. Учасники зберуться наступного тижня.

Про це заявила заступник голови Європейської комісії Віра Йоурова в інтерв’ю «Чеському радіо».

Вона сказала, що нові санкції повинні також стати відповіддю на вибухи в Чеській Врбетиці в жовтні 2014 року, до яких причетні російські спецслужби.

«Законні вимоги Європейського союзу до російської сторони повторюються: припинення гібридних атак і кібератак, дотримання прав людини, особливо щодо Олексія Навального, а також виконання Мінських угод», – сказала Йоурова.

Йоурова додала, що розчарована підходом низки інших європейських країн і очікує від них більш різкої реакції. При цьому політик стверджує, що ЄС не хоче конфронтації з Росією.

Як повідомлялося, Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв’язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році.

Також депутати нижньої палати парламенту Чехії прийняли постанову із закликом до уряду країни зажадати від Російської Федерації виплатити грошову компенсацію за збиток після вибуху у Врбетіце в 2014 році.

У відповідь Російська Федерація оголосила 20 співробітників посольства Чехії персонами нон грата. 21 квітня Чехія поставила Росії ультиматум з вимогою прийняти усіх 20 висланих дипломатів, якщо РФ не виконає умови, то Прага скоротить кількість дипломатів в російському посольстві.

Це викликало найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями перебувала під пануванням Москви.

Нагадаємо, Блінкен і Боррель обговорили агресивні дії Росії.