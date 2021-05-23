- Підсумки «Євробачення-2021»: декілька кольорів екстремального шоу

П’ять нонаток до проведеного конкурсу

У гранд-фіналі 65-го «Євробачення» переможцем стала Італія. Українській гурт Gо-A з композицією «Шум» увійшов в п'ятірку лідерів. Цьогорічне «Євробачення», не зважаючи на карантинні перестороги, традиційно виблискувало усіма кольорами веселки в різних номерах конкурсантів. Про деякі інші «кольори» «Євробачення-2021» – у перших висновках після конкурсу.

Екстремальність

Майже за півстоліття існування конкурсу «Євробачення» ніколи раніше не було таких випробувань, які випали на долю конкурсу за два останні роки – через пандемію. Як наслідок: вимушене перенесення міжнародного шоу на рік, вимушена заміна репертуару деякими виконавцями, аби дотриматися суворих стандартів «Євробачення» стосовно пісні, що мусить бути абсолютно новою.

Внутрішня кухня «Євробачення-2021», на думку світових ЗМІ, цьогоріч також була екстремальною: регулярні тести учасників великого конкурсу на ковід (а це численна низка делегацій) та сувора санітарна дисципліна на пісенному конкурсі, який зазвичай сприймається, як «безшабашний», веселий колективний розгардіяш (знаємо це і за київським досвідом, переживши відразу два Євробачення в Україні).

Тому, попри все, певна напруга та фактор закулісноі дисципліни, до речі, іноді «зчичувалися» навіть з телекартинкии під час телетрансляції з Роттердама.

Аполітичність

Ще з купелі свого народження, тобто1956-го року, конкурс «Євробачення» позиціонувався як «конкурс політичний», що ніби має зондувати і виявляти настроі жителів європейських країн стосовно взаємних симпатій-антипатій одна до одної під час фінального голосування за найкращу пісню. Тобто, пісня тут – лише міжнародна обгортка великої європейської цукерки, а справжня мета – смак політичних «солодощів»: кому симпатизують, а кого ігнорують європейці.

Принцип «голосуємо на сусідів» – неписаний закон «Євробачення». І з року в рік цей принцип дієвий, навіть не зважаючи на циклічні міжнародні катаклізми. Краіни пострадянського табору традиційно голосуватимуть за «своїх», а балканські країни – також за «своїх». І «эту песню не задушишь, не убьёшь».

Цьогоріч же на «Євробаченні», була майже відсутня гучна «політика» як на етапі піар-розкрутки конкурсу, так і в репертуарному наповненні. Не можна ж вважати політичним скандалом відмову Білорусі від трансляції «Євробачення»: хто хотів з білорусів, той зміг її подивитися не на місцевих телеканалах, а на Першому каналі РФ.

У той же час певні актуальні політичні тренди практично не позначилися на тематиці репертуару конкурсантів, як це трапилося, скажімо, у свій час з тріумфальним «кримським» номером Джамали, яка перемогла на «Євробаченні», власне, з громадянською пісенною лірикою «1944».

Цьогорічна аполітичність, очевидно, не умисна. Очевидно, настрої «Євробачення» рік у рік змінюються і позначаються на репертуарній політиці. Втім, нуль балів Великобританії у фінальному голосуванні – можливо, це і є ота «політична оцінка» за Brexit? А, можливо, просто пісня нікому «не зайшла»?

Асоціальність

Як це не дивно, але навіть така глобальна спільна біда, як світова пандемія, також не знайшла демонстративного репертуарного і постановочного втілення на Євробаченні-2021. Хоча на початку і були передчуття, що в тому чи в іншому пісенному номері можливі різноманітні фрік-перформанси з величезними масками а-ля коронавірус чи величезними коронами на головах. Не трапилося.

Інтравертність

Найнесподіваніший вимір цьогорічного конкурсу.

Зазвичай конкурсанти прагнуть привернути до себе увагу номерами (піснями) відверто провокативними, «екстравертними», так би мовити. Прикладів - безліч, пригадуючи хоча б карнавали групи «Лорді» чи «Раша, тумбай» від Вєрки Сердючки та з їхніми відверто «екстравертними» посилами євроспільноті.

Цьогоріч панували «інтравертні» репертуарні настрої, ніби кожна країна-учасниця працювала суто на свою цільову аудиторію – глядачів-слухачів рідноі краіни, яка найкраще зрозуміє запропонований саунд-меседж.

Навіть російський номер, що презентував Маніжу у платті-трансформері, очевидно, більше зрозумілий «своім», якщо згадати, що різнокольорове плаття співачки – то модель плаття для чайника: особливий підтекст годі шукати – просто така художня ідея.

Язичництво

З різних позицій український номер на «Євробаченні-2021» – один з найцікавіших. Як у вокальному, так і у візуальному втіленні. Цей номер на мотив прадавніх українських етноспівів в сучасному аранжуванні можна було би назвати «Язичники»: дохристиянські мотиви і образи, поклоніння стихіям Природи, язичницьке ворожіння. І виконання, і візуальне рішення номеру, на диво, неагресивне: тут, навіть навпаки, все вибудовано на доволі стриманиих, іноді навіть елегійних вокальних і сценічних прийомах. Мовляв, язичники – не тільки «дикі танці», а й смиренне звернення до Землі та Сонця з проханнями про гармонію, злагоду та щедрий врожай.

Гурт GO-A, потрапивши у почесну п'ятірку Євробачення, повертається додому у статусі одного з лідерів сучасної української шоу-індустрії. І це гарний результат.

Олег Вергеліс, для «Главкома»

Джерело фото: eurovision.tv