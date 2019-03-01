Яценюк побожився: у мене нема жодного іноземного рахунку



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Арсеній Яценюк стверджує, що особисте збагачення і влада - це та комбінація, що призводить до знищення людини як політика

Яценюк вважає, що не можна об'єднувати владу і гроші, вони не поєднуються

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк твердо переконаний, якщо людина займається політикою, то вона не може займатися грошима. Про це він заявив в інтерв'ю інтернет-виданню «Цензор».

За словами Яценюка, не можна об'єднувати владу і гроші, вони не поєднуються.

«У мене немає жодного активу за кордоном. І ніколи не було - незважаючи на те, що я працював у бізнесі і в банківському секторі тривалий час. У мене немає жодного іноземного рахунку. У мене немає жодної акції жодної іноземної компанії. І у мене нічого цього не з'явилося ні під час прем'єрства, ні після нього», - підкреслив політик.

На думку Яценюка, особисте збагачення і влада - це та комбінація, що призводить до знищення людини і як політика, і як бізнесмена, знищення репутації.

«І я вам скажу, знищення віри взагалі, залишків віри, - у нас зараз лишилися тільки залишки віри, - у владу, як таку. Тому я - професійний політик», - додав нардеп.

Також Яценюк зазначив, що іноземних активів не має і його дружина, і його мама чи батько.

«І скажу вам ось ще що. Мене скрінили всі розвідки всієї нашої західної коаліції. Це я знаю точно. Повірте мені. Чому вони це робили? Не тому, що в чомусь підозрювали - просто вони повинні знати, з ким спілкуються їхні лідери. Вони вивернули все і вся. І не знайшли жодного компромату. Знаєте, чому? Розумієте, я свою бізнес-кар'єру закінчив у 2001 році. І з 2001 року я вже знав, що колись настане час - і мені треба буде відповідати, де я взяв гроші. Я знав це. І, починаючи з 2001 року, я сам, з калькулятором, листочком і ручкою, заповнював всі декларації, які тоді всерйоз не сприймали», - розповів політик.

Яценюк поділився історією про те, як багато років потому відоме інформаційне агентство, контрольоване Сергієм Льовочкіним, направило йому запити: «мовляв, покажіть, будь ласка, свої декларації». «А я їм відповів: всі декларації висять на сайті! І посилання на сайт відправив», - стверджує Яценюк.