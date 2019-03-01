Яценюк вважає, що психотип Путіна не вкладається в голову жодного класичного політика



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Арсеній Яценюк розповів, що тричі зустрічався з Путіним

Путні створює сам правила гри і змушує всіх за ними грати, - Яценюк

Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк вважає, що Путін створює свої особисті правила гри, змушує за цими правилами грати всіх, а потім під час гри змінює правила для того, щоб однозначно виграти її. Про це він розказав в інтерв'ю інтернет-виданню «Цензор.нет».

На думку Яценюка, це формула, що взагалі не вкладається в голову жодного класичного політика.

«Але саме завдяки цій формулі ми маємо ту Росію, яку ми сьогодні маємо, і ті проблеми, з якими ми зіткнулися. І виною цьому - відсутність адекватної відповіді на цю політику Путіна», - сказав політик.

Яценюк розповів, що тричі з ним зустрічався, як міністр економіки і як міністр закордонних справ.

«Останнього разу ми з ним удвох проговорили, напевно, хвилин 40. Це було в Таджикистані, після дня народження Емомалі Рахмона», - згадав політик.

«Дуже цікавий психотип. Стиль поведінки: спочатку йде наїзд. Не хамський, але наїзд. І жорсткий моніторинг того, як ти реагуєш. Як тільки зробив крок назад - можна їхати далі. Як тільки ти «задконув». А потім застосовується чисто КГБ-шна технологія: коли клієнт вже дозрів, розм'як - теж стати м'яким», - розповів Яценюк.

За його словами, цю технологію на Заході ніхто не розумів.

«Зараз (розуміють) набагато краще. Думаю, найяскравіші враження у них були під час Мінських переговорів», - сказав Яценюк і додав, що психотип Путіна добре розуміє канцлер Німеччини Ангела Меркель, члени адміністрації США і Державного департаменту, «які працювали в період холодної війни і знають, що таке СРСР», зокрема, Курт Волкер.

«Цих людей дедалі менше. В Європі - Німеччина і особисто канцлер. У світі - англосаксонський світ. Польща, балтійські країни. Китайці як східні люди - дуже добре в цьому розбираються. Ну і, звичайно, розуміє, що таке Путін, певна частина українського політичного істеблішменту. Я так взагалі завжди був послідовно антиросійський. Чому? Тому що не хотів давати Росії економічно і політично захопити Україну», - підкреслив лідер «Народного фронту».

Яценюк згадав, як вперше зіткнувся з пропагандистською російської машиною.

«Я був міністром економіки України і в 2005 році публічно жорстко виступив проти газової залежності. На наступний день до мене прийшов моніторинг російського телебачення. По-перше, вони неправильно переклали мої слова. По-друге, перекрутили зміст», - розповів він.

Яценюк також поділився історією, як перед виборами президента 2010 року до Києва приїжджала Валентина Матвієнко.

«Добре знаю, про що вона розмовляла з Литвином. Казала: ну, ось цей американець Яценюк... Литвин їй підспівував: так, американець, так, група впливу. Послухайте, я не американець, я українець! Росіяни, в принципі, вміють захищати свої імперські інтереси. Наїжджати, розводити, будувати схеми. Але, я вам скажу, вони не очікували, що в Україні з'являться теж люди, здатні захищати інтереси своєї країни», - зауважив лідер «Народного фронту».