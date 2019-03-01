Яценюк: Якби я залишився прем'єром, «Стіну» було б добудовано



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Арсеній Яценюк повідомив, що на будівництво українсько-російського кордону в 2015-2017 роках було витрачено 800 млн грн

Рішення про запуск цього проекту було єдино правильним, - Яценюк

Лідер партії «Народний фронт», колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк наполягає, що рішення про будівництво кордону з Росією було єдино правильним. Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню «Цензор.нет».

«Я наполягаю на тому, що рішення про запуск цього проекту було єдино правильним рішенням. І не тільки тому, що днями Василенко з трибуни парламенту заявив, що треба тепер добудовувати «Стіну» з Білоруссю», – сказав Яценюк.

За його словами, ще під час перебування на посаді міністра закордонних справ України він провадив переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим щодо процесу делімітації державного кордону.

«Росіяни тоді все робили для того, щоб державного кордону між Україною і Росією не було. І от, коли я став прем'єр-міністром, виходячи з досвіду, знань і розуміння ситуації, сказав: ми будемо будувати кордон», – відзначив Яценюк.

Він підкреслив, що облаштування кордону планувалося не у вигляді бетонної стіни, як про це говорять певні ЗМІ, а у вигляді «інтелектуального» кордону.

«Якщо хтось вважав, що це мала бути бетонна стіна, то поверніться, будь ласка, до інтерв'ю прем'єр-міністра і до презентації кордону... Там усе було чітко показано. От як це виглядає: металеве огородження, рів, кабель. Ось протитанковий рів. А ось, скільки це коштувало», - нагадав Яценюк.

«Проект, що я його затвердив, у чотири рази дешевший у доларовому еквіваленті, ніж початковий. І якби я залишився прем'єром, його було би добудовано. Але наразі побудовано чотири сотні кілометрів», – сказав екс-прем'єр.

За словами Яценюка, на будівництво українсько-російського кордону в 2015-2017 роках було витрачено 800 млн грн. «Спочатку говорили про 100 мільйонів гривень нецільового використання. Не знаю подробиць, але сьогодні, здається, фігурує вже сума в 16 мільйонів гривень», - прокоментував нардеп розслідування НАБУ за підозрою у розтраті коштів на будівництві «Стіни».

«Якщо вони вкрали – посадіть їх. Але якщо не вкрали, а ви почали всю цю бучу винятково з політичних мотивів, підіграючи як внутрішній опозиції в країні, так і росіянам... Хлопці, ви за це будете теж відповідати. Не сьогодні – завтра. Тому що ви дискредитуєте ключовий проект держави: щоб держава мала власний кордон», – сказав Яценюк.