Яценюк розповів, які виклики чекають Україну на міжнародній арені



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Арсеній Яценюк покладає надії на те, що європарламентарям вдасться сформувати коаліцію

Першим ключовим викликом для України стануть травневі вибори до Європейського парламенту, - Яценюк

Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк упевнений, що кожного дня кремлівська адміністрація, служба зовнішньої розвідки, ГРУ МО, ФСБ, вся агентурна мережа, аналітика – «всі працюють на ключову мету - повернення України». Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню «Цензор.нет».

За словами Яценюка, нічого не змінилося, виклики нікуди не пішли.

На думку політика, за кордоном першим ключовим викликом для України стануть травневі вибори до Європейського парламенту.

«Після цих виборів ми отримаємо нову Єврокомісію і її президента, а потім і нового президента Європейської Ради. І дуже багато залежить від того, які будуть результати виборів. Уже сьогодні опитування показують, що правлячі сили, об'єднані Європейською Народною Партією, навряд чи візьмуть ту кількість голосів, яка є сьогодні», - пояснив політик.

Він сказав, що покладає надії на те, що європарламентарям вдасться сформувати коаліцію «всередині» Європейського парламенту.

«І що Манфред Вебер, який в Мюнхені заявив про необхідність створення загальноєвропейської системи протиракетної оборони за участю України, - стане тоді головою Єврокомісії. Але вже сьогодні можна констатувати, що в новому Європарламенті збільшиться кількість тих, хто шукатиме привід, щоб не підтримати Україну», - підкреслив Яценюк.

«Коли я говорю «щоб не підтримати Україну» - це весь комплект. Це як повернутися до добрих стосунків з Росією. Як добудувати «Північний потік». Як зняти санкції. Це перший виклик. Відповідно, цей виклик тягне за собою виклик продовження санкцій», - пояснив керівник фракції «Народний фронт» і додав, що його вкрай турбують відносини між Сполученими Штатами і Європейським Союзом.

«І ця тенденція зараз - набагато ширша. Якщо раніше була тільки дискусія серед членів НАТО (де домінуюча частина - країни-члени Євросоюзу) з приводу збільшень витрат на оборону, то зараз проблема ускладнилася. До сьогоднішнього дня не врегульовано цілу низку аспектів економічних відносин між Сполученими Штатами і Європейським Союзом», - уточнив він.

І цій ситуації, вважає політик, Путін «аплодує, у нього шампанське закінчиться скоро».

«Коли я говорю про відносини ЄС-США, то маю на увазі кілька позицій. НАТО - номер один, торговельна війна - номер два, і відповідь на глобальні виклики - номер три», - додав Яценюк.

Політик вважає, що РФ все зробила, щоб допомогти розкрутити «жовті жилети» у Франції.

Він вважає, що якщо ЄС і США заглибиться в свої внутрішні проблеми, Україна стане в ряду інтересів європейців і американців ще далі, ніж вона перебуває сьогодні.

«І ось це найбільша небезпека. При тому, що і зараз у Володимира Путіна на порядку денному - Україна. Я впевнений, що кожного дня його адміністрація, служба зовнішньої розвідки, ГРУ МО, ФСБ, вся агентурна мережа, аналітика - всі працюють на ключову мету - повернення України. Нічого не змінилося, виклики нікуди не пішли. І якщо під це він ще отримає відмінний ґрунт у вигляді зруйнованого політичного класу в країні... Адже він цілеспрямовано вибиває політичних лідерів. І якщо він отримає тут слабку владу, це для нього буде неймовірна перемога», - стверджує Яценюк і наводить у приклад себе.

«Подивіться, скільки було інформаційних атак, як росіяни працювали по мені. На 5 з плюсом... Назвіть мені ще одного прем'єр-міністра країни, проти якого була така широка кампанія Росії. Вони ж дійшли вже до повного абсурду і ідіотизму й звинуватили мене у війні в Чечні та вбивстві 30 російських військових», - розповів політик.

Він вважає, що все це робилося для того, щоб організувати якісь неприємності, тяганину, хвилинний скандал для телекамер... «Дрібниця, розумієте, але приємно. Тобто для них це вже фішка. Вони дуже методичні хлопці: все має значення», - впевнений Арсеній Яценюк.