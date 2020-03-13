Яценюк: сьогодні влада має пройти ключовий тест



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Арсеній Яценюк зауважив, головне у сьогоднійшній ситуації, щоб країна не програла

Якщо не буде адекватної відповіді на коронавірус і на економічні виклики, це може потягнути за собою політичну кризу, - політик

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк вважає, що влада має виконати своє ключове завдання - захист громадян від економічної та епідеміологічної криз. Про це Яценюк сказав у програмі «Прямий контакт» з Тарасом Березовцем на «Прямому каналі» 12 березня, повідомляє пресслужба партії «Народний фронт».

«Країна перед неймовірними викликами. Хайп закінчився. Зараз пішов перший ключовий виклик для президента і для нашої країни. Якщо не буде адекватної відповіді на коронавірус і на економічні виклики, це може потягнути за собою політичну кризу», - наголосив експрем'єр-міністр.

«Нам в сьогоднішній ситуації такі ускладнення у вигляді економічної, політичної та ще й медичної кризи не потрібні. Опозиція думає, що вона зараз виграє. Теоретично може, тільки країна щоб не програла», - підкреслив Яценюк.

Політик наголосив, що влада, отримавши найбільший мандат довіри, взяла на себе відповідальність. «Нехай беруть на себе не просто всю повноту відповідальності, а й функцію виконання ключового завдання держави – захисту України і українців від економічної кризи, від медичного виклику і недопущення політичної кризи. Це їхнє завдання. І тут вони повинні себе проявити», - підкреслив лідер партії «Народний фронт».

«З огляду на зміну світової ситуації: економіка, фінанси, банки, коронавірус, комунікація з людьми, щоб люди відчували, що країна їх захищає, - це зараз ключовий тест для уряду і для влади», - сказав Яценюк.

Як повідомлялося, загалом станом на 13 березня на території України зафіксовано три випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецькій - 2 і Житомирській – 1.