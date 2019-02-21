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    Суспільство

    Яценюк відкрив 7-й Київський Безпековий Форум для молоді

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    Арсеній Яценюк заявив, що&nbsp;у світі набирає обертів тенденція &laquo;антиістеблішменту&raquo; - &laquo;тенденція &nbsp;проти політичного класу, як такого&raquo; - Яценюк відкрив 7-й Київський Безпековий Форум для молоді
    Арсеній Яценюк заявив, що у світі набирає обертів тенденція «антиістеблішменту» - «тенденція  проти політичного класу, як такого»

    «Всі хочуть повеселитися на президентських виборах. Наслідки надто дорогі і високі для держави», - сказав політик

    Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк відкрив 7-й Київський Безпековий Форум для молоді. Про це йдеться на партійному сайті.

    У своєму виступі Яценюк зазначив, що політика – це не хобі і не шоу.

    «Всі хочуть повеселитися на президентських виборах. Наслідки надто дорогі і високі для держави», - сказав політик.

    Яценюк підкреслив, що проблема «брекзіту», якій досі немає вирішення, завдала «надзвичайно серйозного удару по взірцевому проекту європейської єдності після Другої світової війни».

    «Європейський Союз знаходиться не в простій ситуації», - підкреслив нардеп.

    За словами Яценюка, з огляду на результати останніх виборів у багатьох країнах-членах ЄС, зараз у світі набирає обертів тенденція «антиістеблішменту» - «тенденція  проти політичного класу, як такого».

    «Я назву це новою формою світового анархізму», - наголосив політик.

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    «Глобальний анархізм – це коли на порядок денний ставиться питання: держава не потрібна. «Право – це дуже відносна категорія». Суди? «Ми самі будемо судити». Безпекова функція? «Ми самі справимося з цим». Демократія як така? «А що це таке, демократія?». Ми зібралися, тисяча людей - ми і є демократія. А як же з виборами, з представницькою демократією?», - підкреслив лідер партії «Народний фронт».

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    Яценюк наголосив, що всі ці відцентрові сили мають місце не тільки в Європі та США, але і в Україні. «Політика є професією, а державна діяльність – це топ цієї професії», - сказав політик. 

    Довідка:

    Київський Безпековий Форум для молоді, організований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», - це платформа для обговорення молодими експертами актуальних питань міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Мета форуму – посилення ролі нового покоління експертів, покращення їх вміння брати участь у процесі політичного аналізу та розвитку.

    Під час цьогорічного дводенного Форуму представники усіх регіонів України, а також молоді спеціалісти з Грузії, Німеччини та Польщі будуть обговорювати сучасні виклики, перед якими стоять міжнародні організації (ЄС, НАТО, ОБСЄ, ООН, РЄ). Згодом учасники презентують альтернативний погляд на діяльність цих організацій.

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