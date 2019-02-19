Яценюк заявив, що Україна пам’ятатиме сьогоднішнє слово Туска, виголошене українською мовою



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Це був виступ видатного друга нашого народу і визначного європейського лідера, - лідер партії «Народний фронт»

Лідер фракції «Народний фронт» Арсеній Яценюк вважає, що сьогодні Дональд Туск виголосив у Верховній Раді України історичну промову. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, йдеться на партійному сайті.

Як відзначив Яценюк, це був виступ видатного друга нашого народу і визначного європейського лідера.

«Україна пам’ятатиме сьогоднішнє слово Дональда Туска, виголошене українською мовою», - наголосив лідер партії «Народний фронт».

За словами Яценюка, від імені Європейського союзу Дональд Туск склав шану українським героям, які дали світові великий приклад нескореності та боротьби за свободу.

«У його виступі чітко прозвучало ясне бачення нашого європейського майбутнього. Дякую президентові Європейської Ради за підтримку та відданість Україні», - подякував політик.

Також Яценюк поінформував, що провів зустріч з Дональдом Туском, під час якої йшлося про майбутні випробування в українському та загальноєвропейському політичному житті, оскільки цього року в нашій державі - вибори президента і парламенту, а в ЄС - вибори до Європейського парламенту.

«За останні п`ять років Україна не лише встояла проти прямої російської агресії. Україна не лише розпочала та здійснила багато далекосяжних внутрішніх змін. Україна виявила силу і здатність бути справжньою опорою сучасної Європи», - написав Яценюк.

«Немає Європи без України», сказав сьогодні Дональд Туск. Це - великі слова», - підкреслив лідер партії «Народний фронт» і додав: «Україна - це ключ до майбутнього Європи».