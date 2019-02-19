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    Суспільство

    Яценюк заявив, що Україна пам’ятатиме сьогоднішнє слово Туска, виголошене українською мовою

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    Яценюк заявив, що Україна пам’ятатиме сьогоднішнє слово Туска, виголошене українською мовою

    Це був виступ видатного друга нашого народу і визначного європейського лідера, - лідер партії «Народний фронт»

    Лідер фракції «Народний фронт» Арсеній Яценюк вважає, що сьогодні Дональд Туск виголосив у Верховній Раді України історичну промову. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, йдеться на партійному сайті.

    Як відзначив Яценюк, це був виступ видатного друга нашого народу і визначного європейського лідера.

    «Україна пам’ятатиме сьогоднішнє слово Дональда Туска, виголошене українською мовою», - наголосив лідер партії «Народний фронт».

    За словами Яценюка, від імені Європейського союзу Дональд Туск склав шану українським героям, які дали світові великий приклад нескореності та боротьби за свободу.

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    «У його виступі чітко прозвучало ясне бачення нашого європейського майбутнього. Дякую президентові Європейської Ради за підтримку та відданість Україні», - подякував політик.

    Також Яценюк поінформував, що провів зустріч з Дональдом Туском, під час якої йшлося про майбутні випробування в українському та загальноєвропейському політичному житті, оскільки цього року в нашій державі - вибори президента і парламенту, а в ЄС - вибори до Європейського парламенту.

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    «За останні п`ять років Україна не лише встояла проти прямої російської агресії. Україна не лише розпочала та здійснила багато далекосяжних внутрішніх змін. Україна виявила силу і здатність бути справжньою опорою сучасної Європи», - написав Яценюк.

    «Немає Європи без України», сказав сьогодні Дональд Туск. Це - великі слова», - підкреслив лідер партії «Народний фронт» і додав: «Україна - це ключ до майбутнього Європи».

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