Яценюк розповів, яким має бути наступний крок парламенту після рішення про членство в ЄС і НАТО
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Наступним кроком парламенту має бути звернення про покроковий план вступу до НАТО
Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк заявив, що після про ухвалення парламентом рішення про курс України на членство в ЄС і НАТО, наступним кроком має бути практичне втілення цього вибору. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв «Главком», Яценюк закликав НАТО надати Україні покроковий план вступу до Альянсу.
«За нашою ініціативою щойно Верховна Рада України схвалила постанову, якою закликає Альянс підтримати наш атлантичний курс і розпочати предметний індивідуальний діалог, що становитиме План дій щодо членства України в НАТО. Це наша ініціатива, наш спільний курс і наше майбутнє», - наголосив лідер «Народного фронту».
Представляючи проект постанови, автор документа, керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак підкреслив, що треба відкинути умовності довоєнного життя.
«З 2014 року світ став іншим. Сьогодні і Альянс, і Україна живуть в нових, унікальних, безпрецедентних обставинах», - наголосив нардеп.
На думку Бурбака, Україна зараз боронить від російського вторгнення не лише себе, а й Європу.
«Наша боротьба – це боротьба за весь вільний світ. Україна заслужила на значно більшу підтримку з боку Альянсу», - наголосив керівник фракції «Народний фронть».
Бурбак також звернуся до скептиків у парламентській залі і порадив згадати як вони бачили перспективи безвізу, позовів у Стокгольмський арбітраж проти «Газпрому».
«Згадайте і порівняйте з сьогоденням. Просто пам’ятайте про нашу правоту, вірте в силу української нації. Ми йдемо вперед. І у нас все буде гаразд. Україна буде в НАТО! І згодом Альянс дякуватиме нам за наполегливість», - наголосив Максим Бурбак.
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