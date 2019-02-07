Яценюк розповів, яким має бути наступний крок парламенту після рішення про членство в ЄС і НАТО



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Україна зараз боронить від російського вторгнення не лише себе, а й Європу, тому нам потрібна підтримка Альянсу, - керівник фракції «Народного фронту»

Наступним кроком парламенту має бути звернення про покроковий план вступу до НАТО

Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк заявив, що після про ухвалення парламентом рішення про курс України на членство в ЄС і НАТО, наступним кроком має бути практичне втілення цього вибору. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв «Главком», Яценюк закликав НАТО надати Україні покроковий план вступу до Альянсу.

«За нашою ініціативою щойно Верховна Рада України схвалила постанову, якою закликає Альянс підтримати наш атлантичний курс і розпочати предметний індивідуальний діалог, що становитиме План дій щодо членства України в НАТО. Це наша ініціатива, наш спільний курс і наше майбутнє», - наголосив лідер «Народного фронту».

Представляючи проект постанови, автор документа, керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак підкреслив, що треба відкинути умовності довоєнного життя.

«З 2014 року світ став іншим. Сьогодні і Альянс, і Україна живуть в нових, унікальних, безпрецедентних обставинах», - наголосив нардеп.



На думку Бурбака, Україна зараз боронить від російського вторгнення не лише себе, а й Європу.

«Наша боротьба – це боротьба за весь вільний світ. Україна заслужила на значно більшу підтримку з боку Альянсу», - наголосив керівник фракції «Народний фронть».



Бурбак також звернуся до скептиків у парламентській залі і порадив згадати як вони бачили перспективи безвізу, позовів у Стокгольмський арбітраж проти «Газпрому».

«Згадайте і порівняйте з сьогоденням. Просто пам’ятайте про нашу правоту, вірте в силу української нації. Ми йдемо вперед. І у нас все буде гаразд. Україна буде в НАТО! І згодом Альянс дякуватиме нам за наполегливість», - наголосив Максим Бурбак.