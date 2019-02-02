Яценюк звернувся до Порошенка: звільніть Україну від кума Путіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Яценюк: Пане президенте, звільніть Україну від кума Путіна Фото: Станіслав Груздєв / Главком

Звернення прозвучало під час з’їзду партії «Народний фронт»

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час завершальної частини з’їзду партії 2 лютого закликав президента України Петра Порошенка «звільнити Україну від кума Путіна»: «Він не звільняє заручників – він захоплює заручників рукою свого путінського і антиукраїнського елементу».

Відповідне звернення прозвучало під час з’їзду партії «Народний фронт» у суботу в Києві, повідомляє кореспондент «Главкому».

Арсеній Яценюк звернувся до делегатів з’їзду прийняти рішення про звернення до членів Європейського Союзу, до країн Великої сімки з тим, аби «продовжити і посилити санкції проти Російської Федерації з метою відновлення територіальної цілісності України, відновлення судноплавства в Керченській протоці і повернення українських заручників, які утримуються московським режимом».

«Моє особисте звернення до Петра Порошенка. Пане Президенте, ми звертаємося до членів Європейського Союзу звільнити українських заручників. Я звертаюсь до Вас звільнити Україну від кума Путіна. Він не звільняє заручників – він захоплює заручників рукою свого путінського і антиукраїнського елементу», - сказав Арсеній Яценюк.

Зазначимо, що Порошенко називає Медведчука одним із найефективніших переговорників.

«Медведчука призначив у ТКГ (тристоронню контактну групу, - «Главком») колишній голова СБУ. Я про це знав. І, наголошую, буду працювати з будь-ким, хто допоможе повернути хоч одного українського заручника додому. Ми намагалися застосовувати різні канали комунікації – починаючи від військових і закінчуючи церквою. Я маю визнати, шо найбільш ефективним виявився Віктор Медведчук. Бо рішення про звільнення приймає особисто Володимир Путін», - пояснював президент у лютому 2018 року.

Нагадаємо, в суботу, 2 лютого, у Києві в НСК «Олімпійський» проходить з’їзд партії «Народний фронт».

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк відмовився від участі в президентських виборах.