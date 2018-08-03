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    Суспільство

    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди

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    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди

    За підсумками заходу усі екіпажі бойових машин покращили свої вміння форсувати водні перешкоди з ходу

    Підрозділи 79 окремої десантно-штурмової бригади здійснили перевірку техніки до подолання водних перешкод з ходу методом «замочування» і провели планові заняття з водіння на плаву. Про це інформує прес-служба 79 бригади.

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    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди
    Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди

    В рамках підготовки до заходів, на всіх машинах, які залучалися до «замочування», були проведені необхідні роботи, а екіпажі пройшли відповідне навчання.

    За підсумками заходу усі екіпажі бойових машин покращили свої вміння форсувати водні перешкоди з ходу.

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