Як хоробрі українські десантники тренувалися форсувати водні перешкоди



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За підсумками заходу усі екіпажі бойових машин покращили свої вміння форсувати водні перешкоди з ходу

Підрозділи 79 окремої десантно-штурмової бригади здійснили перевірку техніки до подолання водних перешкод з ходу методом «замочування» і провели планові заняття з водіння на плаву. Про це інформує прес-служба 79 бригади.

В рамках підготовки до заходів, на всіх машинах, які залучалися до «замочування», були проведені необхідні роботи, а екіпажі пройшли відповідне навчання.

За підсумками заходу усі екіпажі бойових машин покращили свої вміння форсувати водні перешкоди з ходу.