Німеччина вирішує проблеми із парком літаків А400М



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Літак А400М

Берлін планує закупити загалом 53 літаки даного типу

Представники Міноборони Німеччини повідомляють про те, що в останній час вдалося владнати проблеми, які унеможливлювати ефективне використання парку транспортних літаків А400М. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Більше того один із літаків було успішно переобладнано для надання медичної допомоги. На сьогодні 8 із 15 літаків А400М перебувають в повній готовності для використання. В 2017 році були місяці, коли жоден літак не був в стані бойової готовності. Всього ж ФРН планує закупити 53 літаки даного типу. При цьому після закупівлі Бундесвер змушений проводити дообладнання літаків залежно від функції, а також посилювати системи захисту.

Окрім модернізації літака для потреб евакуації і надання медичної допомоги окремі борти А400М також переобладнали для дозаправки інших літаків в повітрі, а також транспортування живої сили.