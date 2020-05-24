Набув чинності закон про боротьбу з ухиленням від сплати податків



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Передбачені документом зміни забезпечують необхідні умови для реформування Державної податкової служби

Закон має на меті запровадження міжнародних стандартів податкового контролю

Закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей, опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради газеті «Голос України».

Закон опубліковано в номері від 22 травня 2020 року.

Зазначається, що закон передбачає низку змін, спрямованих на вдосконалення та спрощення системи адміністрування податків, її узгодження зі світовими стандартами.

Підписаний закон має на меті запровадження міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та імплементацію положень Плану протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS).

Крім того, передбачені документом зміни забезпечують необхідні умови для реформування Державної податкової служби та відкривають можливість для перетворення її структури відповідно до концепції єдиної юридичної особи.

Документ також вдосконалює систему адміністрування податків та розширює можливості онлайн-сервісів для платників.

Відтепер платник, який подає звітність в електронному вигляді або пройшов електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, зможе подати заяву про бажання отримувати документи від податкових органів у електронному вигляді.

Очікується, що реалізація положень закону розширить інвестиційні стимули шляхом запровадження прискореної амортизації основних засобів.

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